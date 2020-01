Vereséggel kezdték az évet

Vereséggel kezdte mindhárom vasi NB II-es röplabdacsapat a 2020-as esztendőt.

Budaörsi DSE/Emericus SE–Szombathelyi Egyetemi SE 3:2 (16, 17, -24, -17, 15). – Budaörs, 35 néző, NB II-es női röplabdamérkőzés, vezette: Farkas L., Mária Benedek Zs.

SZoESE: Gulkai, Kiss L., Börzsönyi, Németh E., Halmosi, Szalai. Csere: Nagy J. (liberó), Bozzai, Lajos. Edző: Bodzer Attila.

Jól kezdték a mérkőzést a szombathelyiek (1-7), de utána nyitásfogadási problémák miatt átkerült a hazaiak kezébe az irányítás. Így úszott el az első és a második szett is. A harmadikban azonban sikerült változtatnia és a kiélezett játszmát meg is nyernie a SZoESE-nek. Nem maradt el az egyenlítés sem, a negyedik játékrészben a sikert elsősorban Kiss Laura ütései és Halmosi Noémi jó sáncai hozták meg. Nagy csata volt a döntő szettben is; a végjátékban a szombathelyi lányoknál állt be egy kisebb rövidzárlat, így a hazaiak örülhettek a 110 perces mérkőzés végén (17-15).

Tatabányai RSE–Haladás VSE/Sportiskola 3:0 (14, 19, 21). – Tatabánya, NB II-es női röplabdamérkőzés, 30 néző, vezette: Szabó P., Péterfy.

HVSE/SI: Németh T., Perintfalvi, Varga Á., Sajben, Héjj, Németh B. Csere: Zoltán (liberó), Fatér V. (liberó), Kiss D., Fatér J., Horváth B. Edző: dr. Mucsi Péter.

Ismét csak megilletődötten kezdtek a zöld-fehérek, a tabella második helyén álló hazaiak jó nyitásai nehézséget okoztak a támadásszervezésükben. A második és harmadik szettben már sokkal jobb képet mutattak a HVSE/SI fiataljai, de végül nem sikerült játszmát nyerniük, mert a végjáték döntő szituációiban megremegtek a kezek.

Sümeg-Dabronc–Szombathelyi Egyetemi SE 3:0 (23, 18, 23). – Sümeg, 20 néző, NB II-es férfi röplabdamérkőzés, vezette: Barabás Barnabás, Barabás Béla.

SZoESE: Táncsics, Kiss G., Konetsny, ifj. Bodovics, Koller, Barbalics. Csere: Kudron (liberó), Bodovics. Játékos-edző: Bodovics Árpád.

Bár tartalékosan léptek pályára a SZoESE-sek, összeszedett, lelkes játékkal egészen a végjátékig vezettek az első és harmadik játszmában is. A rutintalanság miatt az előnyt nem sikerült megtartani, így három szettben nyert a csoportmásodik Sümeg-Dabronc.