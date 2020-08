Veretlen együttesek Rohonci úti csatája – A Szolnokot fogadja a Haladás

A labdarúgó NB II 2. fordulójában szerdán 19 órakor a Szombathelyi Haladás a Szolnoki MÁV FC-t fogadja.

Két, az idei bajnokikon még veretlen csapat mérkőzik meg egymással a Rohonci úton – a Haladás és a Szolnok sem szenvedett még vereséget bajnoki mérkőzésen az idei naptári évben. Ráadásul mindkét együttes győzelemmel kezdte a 2020/2021-es szezont, a Haladás a Siófokon gázolt át 5-1-gyel, míg a Csábi József vezette alföldiek hazai pályán a korábbi haladásos Novák Csanád góljával 1-0-ra legyőzték az újonc Szentlőrincet.

A szolnokiaknál egyébként még találunk további szombathelyi múlttal rendelkező futballistákat, a védő Tamás László és a középpályás Tóth Benjamin is szerepelt korábban a Haladásban. A szombathelyi zöld-fehérek tehát repülőrajtot vettek, úgy fest, hogy a felkészülési mérkőzéseken látott futballt át tudták menteni a bajnokira is. És ha így folytatják, akár nagyon komoly eredményt is elérhetnek.

– A siófoki teljesítményünk és győzelmünk visszaigazolása volt annak, hogy jó munkát végzünk – mondta Mátyus János, a Haladás vezetőedzője. – Egy tapasztalt, általam nagyra becsült régi edzőmtől, Komora Imrétől tanultam meg, hogy az első pont megszerzése mindig nagyon fontos – nos, mi hármat szereztünk. Persze még nem tartunk ott játékban, ahol szeretnénk, de jó úton járunk. Remek hangulatban készülünk a Szolnok elleni találkozóra, vasárnap éjfél óta kollégámmal, Felipe Matosszal elemezzük ellenfelünk játékát.

Masszív csapat a Szolnok, az egyik legszervezettebb a másodosztályban, pontrúgásai különösen veszélyesek – nehéz mérkőzésre számítok. Igyekeztünk a játékosokat frissíteni, megfelelő fizikai állapotba hozni a szerdai találkozóra – mivel vasárnap is meccs vár ránk, valószínűleg lesznek változások az összeállításban. A visszajelzések alapján szurkolóink is elégedettek velünk, és úgy tudom, hogy szerdán is sokan lesznek a stadionban és nagy létszámban támogatnak minket. A siófoki meccs előtt még a döntetlennel is elégedett lettem volna, ezúttal viszont nincs apelláta, nyerni akarunk. Farkas Balázs és Schuszter Ronald még nem bevethető.

A stadion melletti Rohonci úti házaknál több parkolót is lezárnak, ezért a Haladás vezetői kérik, hogy a szurkolók lehetőség szerint időben érkezzenek a mérkőzésre. A pénztárak 16 órakor nyitnak.

A 2. forduló további programja: Békéscsaba–Vasas 14.45 (M4 Sport), Debreceni EAC–Debreceni VSC 17.00 (M4 Sport), Budaörs–Siófok 17.30, Szentlőrinc–Gyirmót 17.30, Dorog–Soroksár 17.30, Csákvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 19.00, Ajka–Kazincbarcika, ETO FC Győr–Kaposvári Rákóczi 19.00, Nyíregyháza–Pécsi MFC 19.00.