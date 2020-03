Verseny Tóth Géza emlékére

Folytatódik a hagyomány, itt az idei, a magyar élmezőnyt megmozgató súlyemelőverseny, a Savaria Kupa, amely már 9. alkalommal egyben Tóth Géza Emlékverseny is.

Sajtótájékoztatón vezették fel a szombaton a Haladás Sportkomplexumban rendezendő súly­emelő Savaria Kupa – IX. Tóth Géza Emlékversenyt. A Szombathely önkormányzatát képviselő Tóth Kálmán, a sportbizottság elnöke személyes emlékeket idézett, a 2002-es évtől, amikor a patinás Savaria Kupa rendezésébe bekapcsolódott a Pannonsport Kft., amelynek korábban ő is munkatársa volt.

A sportág szombathelyi ikonját, Tóth Gézát is megidézte még a 20. század legeredményesebb Vas megyei sportolója díszpolgári címét igazoló tanúsítvánnyal is. Nem véletlen, hogy a város is támogatja ezt a rendezvényt.

A százéves Haladás VSE klubmenedzsere, Szántó Erzsébet azt hangsúlyozta, hogy bár személyesen nem ismerte a szakosztály alapítóját, hitvallása a tisztességes, becsületes munkáról ma is példa lehet. Hencz Kornél, a Vas Megyei Súlyemelő Szövetség elnöke, illetve Márkus Erzsébet, a HVSE szakosztályának vezetője – Tóth Gézához hasonlóan olimpiai ezüstérmes súlyemelő – arról számolt be, hogy rekord­létszámú lesz a mezőny, összesen 65-en (32 férfi és 33 nő) versenyeznek négy korcsoportban. Természetesen jó néhányan indulnak a zöld-fehér klub képviseletében, de a Körmendi Impulzus is indít versenyzőt.

A felnőttek számára felmérő verseny lesz a Savaria Kupa a március végi moszkvai Európa-bajnokság előtt, amelyen a HVSE-ből Boros Viktória, Polgár Mirjam és Gyürüs Barbara is részt vehet majd. Itt lesz a szegedi nehézsúlyú Nagy Péter is, aki a magyarok közül a legnagyobb eséllyel pályázik a tokiói olimpiára. Kalmár Attila, a Pannonsport elnöke elmondta, hogy a Tóth Géza Emlékverseny továbbra is az egyetlen magyar pénzdíjas súlyemelő-viadal. A nézők ingyen tekinthetik meg. Nem marad el a hagyományos koszorúzás sem, 11.30-kor tisztelegnek a Tóth Gézáról elnevezett téren a mesteredző emlékművénél.

A program. Szombat, 9.30: női serdülő és ifjúsági összes súlycsoport, női junior 45–76 kg-ig. 12.00: megnyitó. 12.30: férfi serdülő, ifjúsági, junior összes súlycsoport. 15.00: női junior 81–87 kg-ig, női felnőtt összes súlycsoport. 17.00: férfi összes súlycsoport.