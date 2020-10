Versenyben vannak a vasi dartsosok

Egymást érik a különböző dartsversenyek, amelyeken rendre jól szerepelnek a Szombathelyi Darts Club SE sportolói.

A járványhelyzet miatt csak október első hétvégéjén rajtolt el a darts steel csapatbajnokság 2020/2021-es szezonja. A Szombathelyi Darts Club SE NB I-es csapata (Csóka András, Németh Albert, Kozmor József csapatkapitány, Szajkó Roland) Budapesten, míg az NB III-as együttes (Mányoki Krisztián csapatkapitány, Merklin Ferenc, Galambos Dániel, Habda Bálint) Sopronban állt a táblák elé.

Az NB I-es csapat eredményei: SZDCSE–Győri DC 4-9, SZDCSE–Pestújhelyi SC 9-7, SZDCSE–Darányi DC 9-4, SZDCSE–Sport DC 5-9, SZDCSE–Partiscum DC Szeged 6-9.

Az NB III-as csapat eredményei: SZDCSE–Aramis DC Sopron 5-9, SZDCSE–Körmendi DC 1-9, SZDCSE–Mosonmagyaróvári DC 1-9.

A csapatbajnokság november 14-én folytatódik.

Budapesten rendezték az idei darts egyéni és páros Magyar Kupát. A szombathelyi klub színeit Csóka Dániel, Marton Olivér és Moldvai Bálint képviselte. Az egyéni versenyen Csóka Dániel remekelt, hét meccséből ötöt megnyert, ezüstéremmel zárt. Marton Olivér négy győzelemmel lépett tovább a csoportjából, az egyenes kieséses szakasz első meccsén azonban nagy csatában 4-3-ra kikapott, az ötödik helyen végzett. Moldvai Bálint tapasztalatszerzésre használta a tornát. Párosban Marton Olivér Moldvai Bálinttal indult, Csóka Dánielnek pedig a soproni Volenszki Bence volt a társa – mindkét páros az első meccsen kikapott.

A Dreher Magyar Darts Liga idei hetedik, egyben utol­só szombathelyi fordulóját rendezték meg a Haladás Sportkomplexumban. A versenyre húsz fő adta le a nevezését. A szombathelyieken kívül a Körmendi DC három versenyzője is, de érkezett három játékos Vasvárról is – ők most először tették próbára magukat a so­rozatban.

Négy ötfős csoportban kezdődött a küzdelem, majd 16-os főtáblán már egyenes kieséssel folytatódott.

Végeredmény: 1. Kámán Lehel, 2. Németh Albert, 3. Kámán Csongor, Kovács Zsolt (mind Szombathely). A verseny különdíját a körmendi Budavári Zsombor érdemelte ki egy 138-as kiszállónak köszönhetően.