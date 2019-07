Vezérszerep vár a válogatott pólósra

Az OB I-es Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület (AVUS) nyáron igazolt, kilencszeres válogatott játékosa Marnitz Gergő lehet az újjáalakuló vasi együttes egyik vezére.

A 30 esztendős Marnitz Gergő pályafutása során szerepelt a Honvédban, Szolnokon, Debrecenben, légióskodott Máltán, aztán – két alkalommal is – az FTC-ben vízilabdázott, majd két évet a Vasasban töltött. Az utolsó angyalföldi esztendejében mind a 27 bajnokin játszott és 44 gólt dobott.

Ezt követően, 2018 nyarán Franciaországba, a Montpellier-be igazolt, negyedik helyen végzett gall csapatával, és 45 góljával a bajnokság tizedik legeredményesebb játékosa lett. Az elsősorban rosszkéz hátsó, rosszkéz szélen szereplő játékos még 2007-ben az Egyesült Államokban a magyar csapat tagjaként junior-világbajnoki címet szerzett, 2010 és 2012 között kilencszer a felnőttválogatottban is szerepelt. Az OB I-ben 310 mérkőzésen közel félezer gólnál jár, többszörös Magyar Kupa-ezüst- és bronzérmes.

– Jól sikerült az elmúlt franciaországi évem, jól ment a csapatnak és nekem is – ha jobb kapusunk lett volna, előbbre is végezhettünk volna – mondta Marnitz Gergő. – Ráadásul egy szép tengerparti városban laktam. Ennek ellenére hosszas tanakodás után a hazatérés mellett döntöttem. Az első, akit felhívtam, Matajsz Márk, az AVUS edzője volt, vele még a Honvédban pólóztam együtt. Jelezte, örülne, ha Szombathelyen folytatnám pályafutásomat, és mivel Juhász Tibortól, az aligátorok elnökétől korrekt ajánlatot kaptam, egy évre aláírtam. Döntésemben közrejátszott, hogy párom – akivel nagyon komolyra kezd fordulni a kapcsolatunk – hatodéves az orvosi egyetemen, és mivel a szombathelyi kórház oktatókórház, itt rezidensként gyakorlatot szerezhet. Noha csak bő egy hete vagyok Szombathelyen, tetszik, amit láttam. Ugyan nem lehet összehasonlítani előző, nyüzsgő franciaországi állomáshelyemmel, de azt már ennyi idő alatt is láttam, hogy szép, nyugodt városba kerültem. Párommal – és elmaradhatatlan kutyánkkal – minél hamarabb felfedezzük a várost és környékét.

Persze Marnitz nem turistáskodni érkezett, hanem azért, hogy a nyáron alaposan kicserélődött aligátorok – hatan távoztak, heten érkeztek – vezére legyen.

– A mostani csapatból Matajszon kívül Irmes Pállal az FTC-ben, Szőke Szabolccsal Szolnokon pólóztam együtt, tehát egyáltalán nem idegen közegbe érkeztem – mondta Marnitz. – Az AVUS-sal kapcsolatban két dolog jut hirtelen eszembe. Egyrészt egy AVUS–Vasas meccs, amikor angyalföldi játékosként hat gólt dobtam, és nyertünk, a meccs után pedig jó barátom, Matajsz Márk viccesen sűrűn emlegette felmenőimet. Másrészt pedig, hogy az AVUS egy feltörekvő, fejlődő csapat, amely évről évre feljebb, előbbre akar lépni. Tisztában vagyok vele, hogy én vagyok a legidősebbb játékos az együttesben, bár én sem érzem magam öregnek. Össze kell fognom a fiatalokat, akik – úgy láttam – egyébként sem a maguk feje után mennek, hanem hallgatnak az idősebbekre. Át szeretném adni az évek során felhalmozott tudásom, tapasztalatom. Amennyiben a fiatalok fogékonyak lesznek tanácsainkra, és mi, rutinos játékosok hozzátesszük a magunkét, akkor szép bajnokság előtt állunk. Csapatként kell erősnek lennünk.