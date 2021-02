Videón Benke Szilárd zseniális triplája, amivel kijutott a magyar válogatott az Eb-re

Ahogy arról részletesen beszámoltunk, pénteken este idegenben, hosszabbítás után 83-81-re legyőzte a magyar kosárválogatott Ausztria legjobbjait, ezzel pedig kvalifikálták magukat az Európa-bajnokságra. A találkozó egyik hőse a Falco játékosa, Benke Szilárd volt, aki a szintén szombathelyi Perl Zoltán passza után, 15 másodperccel a vége előtt, kiszorított helyzetből egy zseniális triplát dobott. Az osztrákok a hátralévő időben már nem tudtak reagálni, így ez volt a döntő kosár. Az összecsapás végén nem véletlenül rohant mindenki Benke Szilárdhoz. A találkozó végjátékát a Falco kosarasának parádés megmozdulásával az alábbi videón lehet visszanézni:

Szilard Benke with an UNBELIEVABLE bank shot to give @Hunbasket1 🇭🇺 the win & qualification for #EuroBasket 2022 😲 pic.twitter.com/vCM27bdtbX

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 19, 2021