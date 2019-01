Videón Király Gábor bravúrjai a Maribor elleni edzőmérkőzésről

Abban, hogy a Haladás kapott gól nélkül jöhetett haza Szlovéniából, komoly szerepe volt a csapat rutinos kapusának.

Ahogy arról beszámoltunk, a Szombathelyi Haladás felkészülési mérkőzésen játszott 0-0-s döntetlent az NK Maribor együttese ellen. Abban, hogy a vasi zöld-fehérek kapott gól nélkül jöhettek haza Szlovéniából, komoly szerepe volt Király Gábornak. A 42 éves kapusnak több nagy védést is be kellett mutatnia a találkozón, amikből egy összeállítás is készült. Király a hivatalos Instagram-oldalára töltötte fel a videót: