Viktória–Diósgyőr: Vasárnap a második helyezettet fogadják a vasiak

A női labdarúgó NB I. 6. fordulójában vasárnap 15 órakor a Király Sportlétesítményben az 5. helyen álló Haladás-Viktória FC a 2. Diósgyőri VTK-t fogadja.

A bajnoki címvédő FTC otthonában elért szerdai 0-0 után ezúttal a szintén jó erőkből álló DVTK-val csap össze a zöld-fehér együttes. Az egyik oldalon a megfiatalított szombathelyi csapat, a másikon egy rutinos, magyar válogatottakkal és légiósokkal teletűzdelt gárda. A legutóbbi fordulóban a diósgyőri alakulat magabiztosan, 5-0-ra verte a Győrt – akkor hét légiós lépett pályára a piros-fehéreknél. Ám a vasiak éppen az elmúlt fordulóban bizonyították, hogy bárki ellen képesek helytállni.

– A Diósgyőr ellen talán még nehezebb dolgunk lesz, mint az FTC ellen volt – mondta Szabados György, a Haladás-Viktória vezetőedzője. – A Fradi ellen a teljesítőképességük határán mozogtak a lányok, márpedig négy napon belül két ilyen meccset játszani roppant nehéz. Magam is kíváncsian várom, hogy játékosaim hogy oldják meg a feladatot, mennyire tudják kipihenni magukat és felpörögni a meccsre. Mivel fiatalokról beszélünk, egyébként is hullámzó lehet a formájuk. Az FTC elleni eredményünkre sokan felkapták a fejüket, biztos vagyok abban, hogy vasárnapi ellenfelünk is felfigyelt erre. Mi a legutóbbi meccsünkön felültünk egy szép nagy hullámra, amelyről nem is szeretnénk lejönni. Ami az összeállítást illeti, Gődér Brigittára továbbra sem számíthatok, és elképzelhető, hogy még lesznek hiányzóink.