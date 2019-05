Viktória–DVTK: második meccs

A női labdarúgó NB I. bronzmérkőzésének második találkozóján vasárnap 16 órakor a Haladás Stadionban a Haladás-Viktória FC a Diósgyőri VTK-t fogadja. Az első meccset a DVTK nyerte.

A két nyert mérkőzésig tartó párharc egy héttel ezelőtti, első találkozóján a rendes játékidőben 2-2-re végeztek a felek, büntetőkkel a Diósgyőr 3-2-re nyert. Ha a második, szombathelyi találkozón is a piros-fehérek győznek, övék a bronzérem, ha a vasi zöld-fehérek, akkor mindent eldöntő, harmadik találkozót rendeznek. A bajnokságban és a kupában a rendes játék­időben egyszer sem győzte le a DVTK a Viktóriát, ugyanakkor büntetőkkel kétszer is jobbnak bizonyult. Esetleges döntetlennél egyből büntetők következnek.

– Az eddigiekhez hasonlóan hektikus meccsre számítok vasárnap is – mondta Simon Attila, a Haladás-Viktória FC vezetőedzője. – Fontos lesz, hogy már a meccs elejétől fogva a saját ritmusunkban futballozzunk, ne csak a meccs végét nyomjuk meg. Csupán bátor játékkal lehet esélyünk a győzelemre – mindenképpen szeretnénk harmadik meccset játszani, hiszen szeretnénk megszerezni a bronzérmet. Ami a büntetőket illeti, gyakoroltuk ugyan, de teljesen más edzésen odaállni a büntetőpont mögé, és más élesben, meccsszituációban, komoly tétnél odaállni. Tálosi Szabina és Heike Manhart változatlanul sérült. Összeállítás: Bíró – Fördős, Balogh, Horti, Kiss Zs. – Fábián – Szakonyi, Tóth A., Rácz, Öreg – Siklér.

– Kiélezett, párharcokban gazdag mérkőzésre számítok, hazai környezetben csakis a győzelem elfogadható – mondta Rácz Zsófia, a szombathelyiek válogatott középpályása.

– Ha a rendes játékidőben, ha büntetőkkel mindegy – lényeg, hogy nyerjünk. Bátran fel kell vállalnunk a saját játékunkat, nekünk kell dominálnunk. Hasonló játékerőt képvisel a két együttes, nüanszok döntenek majd – hiszem, hogy a javunkra.

A találkozót a Haladás Stadionban rendezik, a szurkolók számára kizárólag a VIP-rész melletti A-szektort nyitják meg, ahova a 16-os kapun keresztül juthatnak be a drukkerek. Ami a bajnoki döntőt illeti, a két győzelemig tartó párharc első találkozóján a Ferencvárosi TC Mosdóczi Evelin és Poljak Allergra góljaival 2-1-re nyert az MTK ellen – a kék-fehérek találatát a volt szombathelyi Magyarics Zoé szerezte.

A második találkozót vasárnap 14 órakor rendezik az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.PA