Világcsúcsot ugrott Ekler Luca

Nagyszerűen indította a versenyszezont Ekler Luca. A szombathelyi para-Európa-bajnok atléta távolugrásban megjavította saját világcsúcsát.

Három számban is első helyezést szerzett Ekler Luca az olaszországi paraatlétikai Grand Prix-viadalon, ahol negyven ország közel 400 versenyzője állt rajthoz. A tíz magyar résztvevő közül a para­sportolók világában tavaly debütáló szombathelyi atléta távolugrásban 5,51 méterrel szerezte meg az első helyet, négy centiméterrel megjavította saját, 5,47-os világcsúcsát a T38-as kategóriában. De aranyérmet szerzett 100 (12,91 mp) és 200 méteres síkfutásban (27,26) is. Nagyon biztató ez az idei legnagyobb kihívás, a világbajnokság előtt, ahol kvalifikációt lehet szerezni a jövő évi, tokiói paralimpiára.

– Nagyon örülök, hogy sikerült tovább javítani a világcsúcsot – mondta a korábban a Haladás VSE színeiben sportoló, jelenleg a Testnevelési Egyetemen tanuló és a TFSE színeiben is sportoló 20 éves Luca, akinek még néhány napig a vizsgáira is kell koncentrálnia. – Az is jó visszajelzés volt, hogy vasárnap az U23-as országos bajnokságon még jobban ugrottam, 5,64 méterrel bronzérmes lettem az épek között. Remélem, hogy továbbra is versenyről versenyre tudok javulni. Legközelebb július közepén Lengyelországban indulok egy Grand Prix-viadalon, aztán megkezdjük az alapozást és a közvetlen felkészülést a novemberi, Dubajban rendezendő világbajnokságra.