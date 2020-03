Virtuálisan emlékeztek Szaszára

Flashmobbal induló sportdélutánnal készült az idei Szasza emléknapra a Kötélugró Klub Szombathely. A szombati program elmaradt, de az emlékezés nem.

A Kötélugró Klub Szombathely 2008-ban vesztette el az akkor már Londonban dolgozó és ott agyhártyagyulladásban elhunyt világbajnokát, Tóth Alexandrát. Azóta minden évben egy versennyel – a kismesterek tornájával – emlékeztek Szaszára, tavaly pedig egy flashmobbal a Fő téren. Idén március

28-ára, szombatra a Sportligetbe tervezték a programot, ami szintén egy flashmobbal indult volna, utána pedig különféle mozgásformákban sportolhattak volna közösen a résztvevők. A Szasza emléknapokon hagyománnyá vált 150 léggömb felengedése helyett pedig – a környezetvédők kérésének eleget téve – buborékfújásra készültek. Mint minden (sport)rendezvény, ez a program is elmaradt a koronavírus-járvány miatt.

– Voltak olyanok, akik már korábban is küldtek videókat a flashmobjukról, például a belga sporttársaink, de a klubunkból sokan a szombati napon készítettek egy-egy videót, a lakásukban, az udvaron, vagy utcán, mezőn ugráltak – mondta el Füle Magdolna, a szombathelyi kötelesek egyik edzője.

A másik edző, Bánhegyi Attila a beküldött videókból kiválasztva egy-egy pillanatot készített egy összeállítást, ami már látható a klub oldalán. Gondoltak azokra a korábbi versenyzőikre, szimpatizánsaikra is, akik most szerte a világban vannak és akikkel nem tudnak személyesen találkozni. Szombaton a kötélugróklub felhívására rengetegen átállították 24 órára a háttérképüket a szívecskés Szasza-logóra – ezzel is jelezve, hogy lélekben együtt vannak és emlékeznek.