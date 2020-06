Víz nélküli triatlonosok

A motiváció és a vízfelület hiánya jelenti a legnagyobb gondot megyénk triatlonversenyzői számára.

A koronavírus-járvány miatt valamennyi tavaszi triatlonverseny elmaradt, és a nyáriak megrendezése is bizonytalan. Egyelőre tehát nem tudni, mikor rendeznek legközelebb viadalokat, így megyénk triatlonosai jobb híján edzenek és készülnek.

– A mostani ismereteink szerint augusztus 15-e előtt nem lesznek versenyek – persze ez még változhat – mondta Kapolcsi Imre, a Vasi Triatlon SE elnökségi tagja. – Így annál többet nem tehetünk, hogy edzünk becsülettel. Futunk, biciklizünk, karban tartjuk magunkat, viszont vízfelület hiányában nem tudunk úszni – ezért lenne nagyon jó, ha a Fedett Uszoda kinyitna. Hiszen kiszámíthatatlan az időjárás, ezért a szabadtéri vizekben nem tudunk megfelelően készülni. Ugyanekkora gond a motiváció hiánya is, egyelőre sajnos nem látjuk a célt, nem tudjuk, mikor versenyezhetünk legközelebb. Hetente háromszor rendszeresen futunk, és biciklizünk – egyénileg. Az általam tervezettek közül körülbelül nyolc-tíz verseny marad el vagy halasztanak későbbre – köztük a hat országos bajnokságot is. Legközelebb június 13-án szerepelnénk a keszthelyi középtávú ob-n – ám az is elmarad. Úgy tudom, a július 4-i Vasi Vasembert pedig valamikor szeptemberben pótolják.

– Annyiból szerencsénk van, hogy tízen egy hétre el tudtunk utazni Balatonboglárra, ahol a szövetség jóvoltából használhattuk az uszodát – tudtuk meg Hóbor Pétertől, a Kőszegi Triatlon és Úszóklub edzőjétől. – Előtte három hétig a válogatott készült Bogláron, az utolsó héten pedig mi. Ezt leszámítva nem láttunk vizet, csak futunk és biciklizünk. Ráadásul mi korábban rendszeresen Ausztriába jártunk át futni és tekerni, ám a határok lezárása miatt ez is meghiúsult. Különösen a fiatalok motivációját nehéz fenntartani – 150–200 gyerekről beszélünk. Van egy mag, amely rendszeresen edz, de sokan lemorzsolódtak – bízunk abban, hogy ők mielőbb visszatérnek közénk. Nem tudunk mást csinálni, mint hogy az alapozó időszakot kinyújtjuk. A szövetség tervei szerint augusztus közepétől triatlon, szeptember közepétől duatlon versenyeket rendeznek. Így a versenyidőszak jóval rövidebb. Nem lesz egyszerű feladat végigcsinálni, de alkalmazkodunk a megváltozott körülményekhez. Sok múlik majd azon, ki hogy bírja a sorozatterhelést. Eddig nagyjából mindenki azonos feltételek mellett tudott készülni, most sok múlik azon, melyik uszodákat nyitják ki.

– Egyetemi hallgatóink már korábban hazautaztak, egyénileg készülnek, futnak és bicikliznek – tudtuk meg Koltai Miklóstól, a SzoESE triatlonszakosztályának vezetőjétől. – A víz hiánya viszont nagy gondot okoz, ha több hónapig nem úszik valaki, utána idő kell, mire visszanyeri a technikáját. Nagy segítség lenne, ha kinyitna a Fedett Uszoda. Ami a versenyeket illeti, egyelőre minden képlékeny, van, amire már januárban beneveztük, de nem tudjuk, megrendezik-e.