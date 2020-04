Volt jobb évük is a SZoESE-seknek

Volt már eredményesebb éve is a Szombathelyi Egyetemi SE mindkét – női és férfi – NB II-es röplabdacsapatának is. Majd talán a következő jobb lesz.

A női röplabda NB II. nyugati A csoportjában szerepelt az alapszakaszban a SZoESE Bodzer Attila által irányított együttese, amely a kilenccsapatos csoport 16 fordulójában hét győzelmet és kilenc vereséget jegyzett – ezzel az ötödik helyen zárt. Ezután a nyugati rájátszás alsóháza következett, ahol az 5–8. helyért csupán két fordulót tudtak lejátszani – ezeket két idegenbeli vereséggel tudta le a szombathelyi csapat. Mint kiderült, ez lett a vége is, mert a koronavírus-járvány miatt március 18-án felfüggesztett röplabda-bajnokságokat a szövetség április 9-én helyezések megállapítása nélkül befejezettnek nyilvánította.

– Számunkra nem ez volt a legsikeresebb szezon, ezzel az eredménnyel nem nagyon lehet büszkélkedni, jobb lenne minél előbb elfelejteni – kezdte Bodzer Attila, a csapat edzője. – A játékoskeretünk ebben az idényben nem úgy alakult, ahogy terveztük, a Demény ikrek – Laura és Liza – Győrben tanultak tovább, Németh Erzsébet munkahelyi elfoglaltságai miatt jó néhányszor nem tudott a rendelkezésünkre állni, Nagy Jennifer egészségügyi probléma miatt hiányzott jó ideig, Varga Anett pedig éppen az utolsó fordulóban tudott csak bekapcsolódni. Így a meccseken általában hét-nyolc fős volt a csapatunk. Az utánpótlásunkból pedig csak időlegesen sikerült felhozni játékosokat, nekik még túl nagy falat volt az NB II. A jelenlegi keretünk játékosai a következő szezonban is szívesen folytatnák, Kiss Laura viszont csak januárban csatlakozna, a tervek szerint addig egy diákcsere-programban külföldön lenne.

Megpróbálunk néhány fiatalt felhozni a felnőtt kerethez; nem könnyű, nehéz kiszakítani őket a régi közösségükből.

A Haladás VSE/Sportiskola U21-es együttese az alapszakaszt még az NB II. nyugati B csoportjában töltötte, ahol a 14 forduló során három győzelmet könyvelhetett el, és a hetedik helyen végzett. Dr. Mucsi Péter együttese a felnőtt élvonal többi U21-es gárdájával együtt nem a rájátszásban, hanem a korosztály bajnokságában folytatta és fejezte be idő előtt a szezont.

A férfi NB II-ben a SZoESE a hétcsapatos nyugati csoport tagja volt az alapszakaszban, amelyet három győzelemmel, kilenc vereséggel hatodikként fejezett be. A nyugati rájátszásból egy kört tudtak lejátszani, a visszavágók már elmaradtak, a szombathelyiek mind az öt meccsüket elveszítették.

– Minket nem érintett különösebben hátrányosan az, hogy nem játszottuk végig a bajnokságot. Komoly ellenfeleket kaptunk a rájátszásban, több csapat is a feljutást célozta meg. Azért egy kicsit sajnálom, hogy vége, mert mostanra kezdett összerázódni a csapatunk – zárta rövidre a mögöttünk hagyott szezont Bodovics Árpád, a SZoESE edzője. – A fiúkkal való beszélgetés alapján úgy tűnik, hogy egyben marad a keretünk, csak az utánpótlásedzőként is tevékenykedő Barbalics Mátyás jelezte, hogy felfüggeszti az aktív játékot. Összességében jó összetételű, 12–15 fős csapatunk lesz, egyenlő arányban alkotják egyetemisták, „külsősök” és középiskolás fiatalok. Most, hogy nincsenek közös edzések, otthon a fizikális erősítést kapták feladatba a játékosok. Nagyon remélem, hogy nyárra visszarázódnak a dolgok a rendes kerékvágásba, és meg lehet rendezni a strandöplabdaszezont. És aközben már lehet csiszolgatni a technikai dolgokat is.