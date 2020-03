Vönöckön kapott ki az Ikervár – 12 találatig jutott Bajánsenye, hétig a Vasszécseny

A 17. forduló mérkőzéseivel folytatódott a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság.

Északi csoport

Kemenesalja–Ikervár 2-0 (0-0). – Vönöck, 100 néző, vezette: Molnár T.

Kemenesalja: Patyi – Bodor, Szakál E., Őri, Lőrincz, Szakál M., Czöndör, Erdélyi, Varga R. (Fülöp), Ölbei, Kolompár (Baráth).

Ikervár: Hujbert – Dobson, Dobány, Németh P., Vincze, Döbrente, Schimmer, Németh R., Horváth B. (Asztalos), Németh D., Nagy A.

Gólszerzők: Czöndör, Szakál M.

Az első félidőben mezőnyben gyűrték egymást a felek, helyzet nélkül. Fordulás után felpörögtek az események. Adódott két 11-es: a vendégek kihagyták, majd a hazaiak berúgták. A folytatásban kitámadott az Ikervár, nagy erőket mozgósított az egyenlítésért, de ismét a szervezett házigazda talált be. A hazai csapatban mindenki jól teljesített.

Sitke–Zanat 5-2 (1-1). – Sitke, 50 néző, v.: Szabó B.

Sitke: Viczmándi (Kelemen D.) – Imre Gá., Gyürü (Rácz), Papp B. (Németh M.), Poós, Tóbiás, Bagoly (Török), Imre Ge., Sulyok, Kelemen B., Horváth G.

Zanat: Szentgyörgyvári – Németh P., Schmidt, Németh B., Kiss M., Szalay, Pörge, Tóth Zs. (Kiss Z.), Szabó B., Bakucz, Janek.

Gólszerzők: Poós (2), Imre Ge. (2), Németh M., ill. Szabó B., Szalay.

Az első félidőben a mezőnyben folyt a játék, kevés gólhelyzettel. A játékrész végén változott a helyzet, a vendégek szabadrúgásból vezetést szereztek, majd büntetőhöz ju­tottak, de kihagyták. A sitkeiek pedig még a szünet előtt egyenlítettek. Fordulás után a hazaiak tíz perc alatt négy gólt szerezve eldöntötték a mérkőzést – megérdemelten nyertek.

Honvéd Sé–Alsóújlak 4-1 (1-1). – Sé, 100 néző, vezette: Kedves R.

Sé: Földi (Dávid) – Szalay, Séfer, Kovács K. (Elekes), Werderits, Muzsai, Farkas P., Bogyai (Romsics), Fichtacher, Sümegi (Deutsch-Szalai), Uri.

Alsóújlak: Gábor – Gampel Do. (Fülöp), Varga K., Pados (Nagy Z.), Varga Á. (Papp A.), Varga N., Gampel Dá., Farkas M., Ódor, Kántor, Varga R.

Gólszerzők: Werderits, Muzsai, Sümegi (2), ill. Pados.

Kiállítva: Uri (58., Sé).

Ősszel a vendégek a zöld asztal mellett próbálták megnyerni a meccset – ami nem jött össze. Akadt tehát törlesztenivalója a Sének. Mindjárt az elején két óriási ziccert is elhibáztak a hazaiak. A vendégek viszont egy hatalmas átlövésgóllal már a 2. percben vezetést szereztek. A Sé hiába tartotta nyomás alatt ellenfele kapuját, az egyenlítés csak egy jogos büntetőből jött össze. A második félidőben a hazaiak fokozták a tempót, meg is szerezték a vezetést. Aztán hazai részről egy nem várt kiállítás borzolta a kedélyeket, de emberhátrányban is partiban volt a vendéglátó. Sőt, még két szép gólt szerezve fölényes győzelmet aratott.

Uraiújfalu–Pecöl 2-0 (0-0). – Uraiújfalu, 70 néző, vezette: Szabó I. Z.

Uraiújfalu: Harcsár – SZABÓ M., VARGA ZS., GÁSPÁR, Gallen, Tóth D. (Agg), KESZEI R., Farkas A. (Pungor N.), Pungor Sz., Keszei T. (Kollárits), Németh I.

Pecöl: Takács (Kurucz) – Mészáros (Székely, Kiss T.), Pálfi, Szemes Z., Szemes D. (Stoica), Varsányi, Oszkó, Németh Á., Németh I., Lakatos, Kovács T.

Gólszerzők: Agg, Keszei T.

A hazaiak az első félidőben több helyzetet is elpuskáztak, végül a szívósan védekező Pecöl ellen csak a második játékrészben csikarták ki a győzelmet. Megérdemelten nyert a házigazda.

Söpte–Mersevát 5-0 (1-0). – Söpte, 100 néző, vezette: Szabó III. Z.

Söpte: Gombor (Nagy B.) – Németh M., Kiss K., Pusker, Kovács E., Németh B. (Horváth P.), Pungor (Sárközi), Németh G. (Takács), Molnár B. (Kertes), Varga A., Pereszteghy.

Mersevát: Tóth Á. (Tánczos) – Molnár G., Orbán, Tétry, Németh G. (Zsoldos), Dénes M., Nagy Á., Gáncs, Czupor, Dénes B., Takács.

Gólszerzők: Pungor (2), Sárközi, Németh M., Németh B.

Az első félidőben is sok helyzetet dolgozott ki a hazai csapat, azonban csak egyszer sikerült megzörgetni a vendégek hálóját. A szünetet követően azonban beindult a gólgyártás, és magabiztosan tartotta otthon a három pontot a Söpte.

Szeleste-Pósfa–Bozsok 0-0. – Szeleste, 100 néző, vezette: Árpád A.

Szeleste: Kovács M. – Németh B. (Trittremmel), Fülöp, Földi, Riba, Pethő, Porpáczy (Nagy D.), Szabó B., Varga M., Könczöl, Nagy Z.

Bozsok: Miklós – Iker, Kratochwill, Dévényi, Marti, Kovács P., Szalai, Rapi (Pál), Könye, Kiss M., Horváth Á. (Pónácz).

A hazai csapat várakozás alatt teljesített. Az első félidőben a kapuk nem forogtak veszélyben. Fordulás után a házigazda nagy erőkkel rohamozott a győzelemért, de csak kimaradt helyzeteket, elmaradt büntetőket, egy meg nem adott gólt láthattak a nézők. A Bozsok pedig egy kapufáig jutott.

Elektromol Spari–Gérce-Vásárosmiske 0-3 (0-2). – Szombathely, 60 néző, vezette: Marácz Z.

Spari: Biró – Neubauer, Szabó P., Grubick, Dancs, Fritz, Dienes (Barbalits), Kelemen, Horváth Gy., Kovács G. (Szakács), Németh R.

Gérce: Fehér – Komáromi A., Ódor (Komáromi Z.), Németh T., Máthé, LÁSZLÓ, Mórocz, Sali, NUNKOVICS (Glavánovics), VAMPER (Pethő), Kövesdi.

Gólszerzők: Nunkovics, Vamper, László.

A tartalékos hazaiak ellen a bajnokaspiráns kétgólos vezetésre tett szert az első félidőben, majd a mérkőzés vége felé még egyszer betalált. A Sparinak még 11-esből sem sikerült a szépíteni – pedig nyílttá tehette volna a meccset. A Gérce megérdemelten nyert.

Ölbő–Gencsapáti 3-3 (1-3). – Ölbő, 70 néző, vezette: Bazsó F.

Ölbő: Kovács T. – Nardai, Tóth G., Sipos, Biró (Bognár), Németh Z., Farkas B., Fehér, Csizmazia, Marton (Juhász), Kalányos.

Gencsapáti: Lőrincz D. – Janzsó, Fogl (Varga Ri.), Varga Ro. (Domján), Bokor (Borhi), Egyed, Lőrincz T. (Horváth Á.), Szigetvári, Molnár B., Tar (Tóth B.), Mester.

Gólszerzők: Farkas B. (2), Kalányos, ill. Lőrincz T. (3).

Gyenge színvonalú mérkőzést produkáltak a csapatok. A házigazda második félidei teljesítmények köszönhetően tudta döntetlenre menteni az eredményt.

Déli csoport

Bajánsenye–Ják 10-2 (4-1). – Bajánsenye, 60 néző, vezette: Árpád A.

Bajánsenye: Kalamár – Mihály, Bacsák, Koltai, Szabó Sz., Réczeg (Hodács), Bakó (Luter), Kovács I. (Fábián), Horváth B. (Simon), Albert, Kosár (Kovács V.).

Ják: Dobos – Bukits, Máté, Wágner, Vajda, Farkas E., Mészáros, Kovács G., Tóta, Udvardy, Vizserálek.

Gólszerzők: Mihály (2), Szabó Sz., Albert, Kovács V., Simon, Réczeg, Koltai, Kosár, Horváth B., ill. Tóta, Farkas E.

Kiállítva: Dobos (57., Ják).

A hazai csapat lendületes, gólra törő futballal rukkolt elő – csak a mélyen felázott pálya okozott némi nehézséget. A Bajánsenye az első félidőben lezárta a mérkőzést, de a másodikban sem lassított. A vendégek két pontrúgásból kozmetikáztak az eredményen. A hazaiak remek játékkal feledtették a múlt heti fiaskót.

Tápláni KSK–Tanakajd 2-2 (2-2). – Táplánszentkereszt, 150 néző, vezette: Monostori I.

Táplán: Molnár D. – Stieber, Balázs, Orsós (Káldi M.), Borbás, Káldi I., HORVÁTH R., Rajzinger (Kónya), Jantos, SEPER, Schindler.

Tanakajd: Marcz L. – Pintér (Könczöl B.), Kölkedi, Svób, Németh B. (Fábián), Pál, Filakovszky (Könczöl Sz.), Marcz M., Tóth J. (Kalmár), Preiczer, Marcz G.

Gólszerzők: Horváth R., Seper, ill. Pintér, Kölkedi.

Kiállítva: Balázs (69.), ill. Könczöl Sz. (81.).

Szépszámú közönség előtt vívták meg a szomszédvári rangadót a felek. Az első félidőben a három kulcsjátékosát még mindig nélkülöző Táplán volt jobb, fordulás után viszont a Tanakajd. A döntetlen talán igazságos eredmény.

Vasszécseny–Felsőcsatár 7-2 (1-1). – Vasszécseny, 80 néző, vezette: Kondor T.

Vasszécseny: Kovács T. – HORVÁTH D., Viszked, Pongrácz Zs., Szakács (Szalai), Kiss B., VARGA M., PONGRÁCZ D. (Zsolnai), PUNGOR (Maczek), Vadász (Bori), Vilics.

Felsőcsatár: Tieber B. – Veres (Czlenner), Podlaviczki, Simon, Kopácsi, Pehr, Krancz (Terentii), Schmalzl, Tieber J. (Virág), Horváth L., Varga P.

Gólszerzők: Horváth D. (3), Pongrácz Zs., Maczek, Pungor, Pongrácz D., ill. Pehr, Varga P.

Kiállítva: Viszked (6., Vasszécseny).

A hazai csapat szempontjából nem indult jól a mérkőzés: a 6. percben emberhátrányba került. Korán megszerezte a vezetést a vendég, de a házigazda gyorsan reagált, egyenlített. Komolyabb helyzet nélkül, döntetlennel zárult az első félidő. A második félidő elején egy szép kontratámadás után már a hazaiaknál volt az előny. Nem sokkal később a harmadik találatot is megszerezte a Szécseny – ami után talán fel is adta a Felsőcsatár. Így a hazaiak még négy találatot szereztek, egy bombagóllal kozmetikázott a vendég.

Szentpéterfa–Viszák 4-0 (2-0). Szentpéterfa, 120 néző, vezette: Benkő B.

Szentpéterfa: Páll – Török, Gaál (Homor), Hoós Á. (Keringer), Garger, Farkas H., Wágner R., Wágner Sz. (Tóth Sz.), Jurasits, Hoós B. (Wágner K.), Frányi (Kovács B.).

Viszák: Tarafás – Dezső, Agg M., Seres, Horváth J. (Németh I.), Szabó P., Biczó, Agg A., Vass (Tóth P.), Kádár, Wolf (Novák).

Gólszerzők: Garger, Frányi, Hoós Á., Farkas H.

Az esélyesebb hazai gárda nehezen lendült játékba, végül biztosan nyert – a helyzetek száma alapján a különbség lehetett volna nagyobb is.

Rábatótfalu–Csákánydoroszló 2-5 (2-2). – Szentgotthárd-Rábatótfalu, 80 néző, vezette: Bíró O.

Rábatótfalu: Gongola – Keresztúri, Náricza, Domján Dá. (Nagy N.), Szakács, Balázs, Sütő, Domján Do., Jéger (Erős), Gombás (Németh D.), Kóczán (Anderkó).

Csákánydoroszló: Szőke (Baba) – Sárközi, Horváth P., Dedics, Draskovics, Kardos (Meskó), MAKAI, Horváth Á. (Horváth M.), SZAKÁLY, Lónai (Horváth Z.), Biczó.

Gólszerzők: Jéger, Szakács, ill. Draskovics (2), Kardos, Makai, Lónai.

Az első játékrészben szinte a semmiből szerzett vezetést a vendég. A hazaiak jó és eredményes játékkal fordítottak, végül döntetlennel ért véget az első félidő. Szünet után a tótfalusi játékosok „rutintalansága” is közrejátszott abban, hogy – érvényesítve a papírformát – a csákányi alakulat hagyta el győztesen a pályát.

Nádasd–Körmend VSE 4-4 (2-2). – Nádasd, 150 néző, vezette: Bagoly G.

Nádasd: Rejtli – Azanger, Pálmai (Marton), Urbán (Varga K.), Kalamár, MESKÓ M., Tuboly, Szakály, DOKTOR, MESKÓ E., Gorza (Németh M.).

Körmend: Kecskés – Sipos, VELEKEI, Horváth Á., TÖRŐ (Vajda), Pesti, Petrovics, Jóna, Vilics, SZAKASICS, Kis-Nemes.

Gólszerzők: Meskó M. (2), Doktor, Kalamár, ill. Törő (3), Pesti.

Látványos, hajtós, kiélezett összecsapást vívtak a csapatok. Sok gólt láthattak a szurkolók – a házigazda kis szerencsével, egy szöglet után, a 92. percben egyenlített. Játékban jobb volt a Körmend, talán közelebb is állt a győzelemhez, de a házigazda jól küzdött, vagyis nem érdemtelenül szerzett pontot.

Kérjük a csapatvezetőket – mindkét csoportból –, hogy a tudósításokat hétfőn küldjék el a [email protected] email címre.