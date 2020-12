Vörös Virág belépett a nemzetközi elitbe

A Kőszeg SE sérülésből lábadozó sportolóját, Vörös Virágot választották az év legjobb női síugrójának.

Vörös Virág már hatodik alkalommal részesült a Magyar Sí Szövetség elismerésében.

A Kőszegi SE 21 éves síugrója januárban a női világkupa- sorozat történetének első magyar világkupapontját gyűjtötte be a romániai Barcarozsnyón (Vörös Virág előtt a pontszerzés utoljára Fischer Lászlónak sikerült még 1984-ben a Lake Placid-i világkupán). A további világkupaversenyeken is remekül teljesített, újabb pontokat szerzett, ezzel belépett a síugrók szűk elitjébe: ugyanis 14 versenyből öt alkalommal is bekerült a legjobb harminc közé. Márciusban azonban a vk-sorozat lillehammeri állomásán edzésen bukott és megsérült – keresztszalag- szakadással, porcleválással műtötték az egyszer már sérült bal térdét. A koronavírus- járvány miatt a világkupa- sorozat a tervezettnél korábban véget ért, Vörös Virág 12 pontjával a 42. helyen végzett az erős nemzetközi mezőnyben.

– A műtét jól sikerült, gyorsan munkába tudtam állni – árulta el Vörös Virág. – Szinte az egész nyarat Szlovéniában töltöttem, végeztem a rehabilitációt, kezelésekre jártam, erősítettem a lábamat. Az utóbbi időszakban pedig már sílécet is csatoltam. Rajthoz álltam például a 2020/2021-es világkupa-sorozat első, ausztriai állomásán Ramsauban. A körülményekhez képest jó eredményt értem el, de persze a a csúcsformámtól még messze vagyok. A sok edzés, a nagy terhelés azért még okoz fájdalmat – lépésről lépésre kell haladnunk. De bizakodó vagyok. A szövetség elismerése jólesett, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy váratlanul ért. Nagyszerűen sikerült az év eleje, és nincs még egy női síugró az országban, aki képes lenne olyan eredményekre, mint én. De természetesen örülök a díjnak, és büszke vagyok arra is, hogy most már sorozatban találnak érdemesnek rá.

Kiemelt képünkön: Nagyon jól indult az év Vörös Virág számára