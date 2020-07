Zalai futammal kezdődött a bajnokság – szépen teljesítettek a vasiak

Komoly csúszással ugyan, de a pilóták nagy örömére elrajtolt a 2020-as roncsderbiszezon – az idénynyitó zalai versenyen természetesen ott voltak a vasi pilóták.

A koronavírus-járvány miatt az idén később kezdődött a bajnokság – és rövidebb lesz. A 2020-as pontvadászat csupán öt futamból áll. A szezon az elmúlt vasárnap a Zalaegerszeghez közeli Nagypáliban rajtolt el. Erős, népes mezőny állt rajthoz, nagyszerű hangulatban gyűrték egymást a versenyzők, érezhető volt, hogy a pilóták, a szurkolók már nagyon ki voltak éhezve a benzingőzre. Több mint 90 autó állt rajthoz. Természetesen a Vas megyei klubok – Autó Sport Klub Rum, Auto-Crash Szombathely SE, MJIPSZ Gérce, Speed Car Auto Motor Sportegyesület Vép – is ott voltak az erőpróbán, és remek eredményeket értek el a pilótáik. Jól előkészített, remekül autózható pálya, gördülékeny szervezés várta a résztvevőket. Parázs csatákban nem volt hiány – kizárás is történt. Remekül kezdődött tehát a szezon, és vélhetően a folytatás is hasonló lesz.

Vasi érmesek, szuperfutam: 1. Sporeth Roland (Szombathely), 2. Erős Zoltán (Gérce). Széria kicsi: 1. Lakatos Róbert (Vép), 3. Csákány Martin László (Szombathely). Széria nagy: 1. Sporteh Roland (Szombathely), 3. Szabó Zsolt (Szombathely). Széria közép: 1. Kovács Szabolcs (Vép), 2. Varga Elemér (Szombathely), 3. Hajgató John George (Szombathely). Lada: 1. Vámos Dániel (Szombathely), 3. Barbalits Dániel (Vép). Női: 1. Szabó Zoltánné (Gérce), 2. Dancs Gertrúd (Szombathely). Ifi II.: 3. Varga Melissza (Rum). AS: 3. Horváth Máté (Vép). Amatőr: 1. Sporeth-Hatos Lídia (Szombathely). Szerelő: 1. ifj. Szabó Zoltán (Gérce), 3. Solymosi Miklós (Szombathely).

A következő, 2. futam: július 19., Csapod.