Zapletán 704 fát ütött a rangadón

Imponáló teljesítménnyel nullázta le a nagy riválisnak tartott FTC-t a Répcelaki SE-tekeshop.hu tekecsapata a Szuper­liga felsőházi rájátszásának nyitányán. Az alsóházban a Balogunyom–Szentgotthárd megyei rangadót a vendégek nyerték.

Az új rendszerű teke Szuperliga tavaszi rajtja egyben a rájátszás kezdetét is jelentette. Két hatos csoportban, felső- és alsóházban játszanak oda-visszavágós körmérkőzést a csapatok.

Répcelaki SE-tekeshop.hu–Ferencvárosi TC 8:0 (3804-3388). – Répcelak, férfi teke Szuperliga-mérkőzés, felsőházi rájátszás.

Répcelak: Kakuk 657, Horváth Z. 628, Molnár 567, Zapletán 704, Móricz 632, Vörös 616. Edző: Kiss Zsolt.

FTC: Németh A. 540, Botházy 582, Sárosi 546, Balogh 576, Kovács G. 568, Bíró 576.

Az alapszakaszt saját csoportjában mindkét gárda a második helyen zárta, így 5-5 pontot hoztak magukkal a felsőházba – a Szeged és a Zalaegerszeg mögé a harmadik helyre soroltak be. A bajnoki éremre törő két csapat találkozója előzetesen komoly rangadónak ígérkezett. Hogy végül macska–egér harc lett belőle, arról a hazaiak gondoskodtak.

Már az első sorban is erő­demonstrációt tartott a Répcelak, Kakuk Levente tekintélyt parancsoló 657, Horváth Zoltán 628 fát ütött – már ekkor 163 fával jobban állt a vasi együttes. A második sorban Molnár Pálnak – még – nem sikerült megközelítenie a 600-as fát, de a pontszerzésre az 567 is elegendőnek bizonyult. Zapletán Zsombor teljesítményéről viszont csak felsőfokokban lehet beszélni – maradandó élményt nyújtott a mérkőzést a helyszínen követőknek. A 120 vegyes gurítást 704 (!) fával abszolválta – ez kétszeres világbajnokként is világra szóló eredmény. Ő a második tekés, aki a répcelaki pályán túljutott a 700 fás álomhatáron – korábban, 2012-ben ez Farkas Sándornak sikerült a ZTK színeiben (714). Ezzel már minden eldőlt, hiszen 4:0-ra és 312 fával vezetett a hazai gárda. De azért az utolsó körben Móricz Zoltán (632) és Vörös Zoltán (616) is hozzátette a magáét, bizonyítva, hogy ők is remek formában vannak. Nagyon-nagyon biztató eredménnyel (3804), igen fölényes győzelemmel kezdte a rájátszást a Répcelak. Ifjúsági: 4:0 (1137-956). Kuslics 590, Varga L. 547, illetve Burián 529, Bende 427.

Balogunyom TK–Thermalpark-Szentgotthárdi VSE 2:6 (3275-3420). – Szombathely, VAOSZ, férfi teke Szuperliga-mérkőzés, alsóházi rájátszás.

Balogunyom: Kiss T. 550, Svajda Z. 546, Cserei 538, Virág 527, Doma560, Józsa 554. Edző: Svajda Győző.

Szentgotthárd: Cserpnyák M. 544, Cseh B. 596, Koltai/Düh 553, Walcher 552, Pákai 597, Cserpnyák Á. 578. Edző: Cserpnyák Árpád, Tróbert József.

Vasi rangadóval kezdődött az alsóházi rájátszás, mindkét csapat csoportutolsóként, 1-1 ponttal várhatta a tavaszi rajtot, mindkettő a kiesés ellen küzd. Az első sorban a balogunyomiaknak Kiss Tamás (550), a szentgotthárdiaknak Cseh Bence (596) szerezte az első csapatpontját. Utóbbi kiváló teljesítménye jóvoltából 44 fával a vendégek jártak előrébb. A második sorban a két hazai játékos negyedik szettbeli visszaesésével lényegében el is szálltak a balogunyomiak győzelmi esélyei. Ugyan Cserei kevesebb fával, de több szettpontjával megszerezte az egyik pontot – a másikat Walcher (2:2), de a gotthárdiak 84 fás előnye már behozhatatlannak tűnt. Ráadásul az utolsó körben Pákai és Cserpnyák Árpád nagyszerűen teljesített. Teljesen megérdemelten nyert a Gotthárd, mert a VAOSZ-pályán eddig ilyen össz­fára (3420) csak a Szuperliga élcsapatai voltak képesek. Ifjúsági: 3:1 (1100-1060). Horváth F. 571, Horváth M. 529, illetve Karba B. 526, Cseh M. 534.