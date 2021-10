Zöld-fehér csapatok összecsapása – A Haladás az Ajkát látja vendégül

A labdarúgó NB II. 13. fordulójában vasárnap 17 órakor a Szombathelyi Haladás az FC Ajkát fogadja.

A szombathelyiek az előző fordulóban a 92. percben kapott tizenegyesgóllal elszenvedték első vereségüket – Soroksáron –, így most a harmadik helyen állnak a bajnokságban. Az előttük álló Kecskeméthez hasonlóan 25 pontot gyűjtöttek, és a listavezető Vasas is csak egy ponttal tanyázik a vasiak előtt. A zöld-fehérek még nem kaptak akciógólt a bajnokságban, a négy találatból három büntetőből, egy szöglet után született.

Németh Szabolcs dolgát nehezíti, hogy az MLSZ Fegyelmi Bizottsága két bajnokira tiltotta el a Soroksáron kiállított Holdampf Gergőt, ráadásul Szekér Ádám öt sárga lapja miatt szintén hiányzik vasárnap a középpályáról. Ami az Ajkát illeti, Kis Károly együttese 15 ponttal, 16-16-os gólaránnyal a 12. helyen áll.

A Haladáshoz hasonlóan zöld-fehér együttes a legutóbbi fordulóban odahaza 5-1-re verte a sereghajtó Tiszakécskét. Egyébként sincs rossz formában a Veszprém megyei csapat, utóbbi öt bajnokijából hármat megnyert, egy-egy döntetlent és vereséget gyűjtött be. Az ajkai játékosok közül a korábbi diósgyőri és gyirmóti támadó, Szarka Ákos nevét mindenképpen érdemes megemlíteni, de Présinger Ádám is rendelkezik NB I.-es rutinnal. Az ajkaiaknál szerepel a korábbi vasi támadó, Dragóner Filip is. A 2020/21-es bajnokságban a Haladás 1-0-ra nyert Szombathelyen az Ajka ellen.

– Az Ajkával nyáron játszottunk edzőmérkőzést, fegyelmezett, agresszív együttes ellen futballoztunk – mondta Németh Szabolcs, a Haladás edzője. – Természetesen azóta videón is kielemeztük a játékukat, stabil védekezésből villámgyorsan átmennek támadásba – és több rutinos, jó futballistájuk is van. Ami minket illet, szép veretlenségi sorozatot produkáltunk, de azt senki sem gondolhatta, hogy az egész bajnokságban veretlenek maradunk. A vereség a futball része. Vasárnap itt a lehetőség a javításra. Szekér és Holdampf pótlását megoldjuk, a keretben sok olyan labdarúgó van, akik képesek helyettesíteni őket és élni is fognak a lehetőséggel.

A stadion pénztárai 14 órakor nyitnak. Tizennyolc éven felülieknek a jegyvásárláshoz védettségi és személyi igazolvány szükséges. Tizennyolc év alattiak védettségivel rendelkező felnőtt kíséretében léphetnek a stadionba.