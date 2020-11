ZTE–Falco derbi – Szomszédvári kosárrangadó következik

Szomszédvári rangadóval folytatja az NB I-es kosárlabda-bajnokságot a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely, szombaton 19.45-kor a ZTE vendégeként lép pályára (M4 Sport+).

A Falco szombaton eredetileg Körmenden meccselt volna – de a megyei rangadó elmaradt, mivel az egyik körmendi játékos koronavírustesztje pozitív lett, a csapat pedig karanténba került. A sárga-fekete klub vezetése gyorsan reagált a kialakult helyzetre, egyeztetett a ZTE képviselőivel, valamint az országos szövetség illetékeseivel, így szombaton ZTE–Falco mérkőzést rendeznek. Érdekesség, hogy a ZTE az első idei bajnokijára készül. Míg a szombathelyiek mögött három tétmeccs van: két bajnokit nyertek, és a Bajnokok Ligáját is szép győzelemmel indították – utóbbi találkozót kedden, hazai pályán játszotta a sárga-fekete együttes.

– Egyre jobbak leszünk, lassan kezdjük felvenni a ritmust – fogalmazott Gasper Okorn, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely vezetőedzője. – Végre tudunk egy héten két meccset játszani, amire már régen nem volt példa – nagyon örülünk. Nem ideális a jelenlegi helyzet, de dolgozunk, edzésben vagyunk, próbáljuk a lehető legtöbbet kihozni magunkból. Természetesen nem vagyunk ideális fizikai állapotban, sem csúcsformában, de ez egy ilyen szezon – mindenkinek vannak problémái. A lényeg, hogy ismét pályára léphetünk, csak úgy tudunk igazából ritmusba lendülni, ha egyre többet játszunk. Fontosnak tartottam, hogy ne maradjunk mérkőzés nélkül a hétvégén, így vállaltuk ezt a megoldást. A ZTE hosszú időt töltött karanténban, ellenünk vívja az első bajnoki mérkőzését. A felkészülési időszakban többször is megmérkőztünk egymással, de azóta átalakult a ZTE játéka – és légióst is cserélt. Nehéz volt így felkészülni riválisunkból, de megteszünk mindent a győzelemért. A ZTE-nek jó légiósai vannak, Simon és Szabó személyében pedig két rutinos magyar játékosa is. Nehéz meccsre számítok, de megpróbálunk ugyanolyan tempóban játszani, mint a Pécs és a Lublin ellen. Milosevic már kilábalt a koronavírus-fertőzésből, de pár nap pihenőt még adunk neki – rajta kívül mindenkire számíthatok.