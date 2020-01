ZTE KK–Falco KC szomszédvári derbi

Az NB I-es kosárlabda-bajnoksági idei első mérkőzésén, a 14. fordulóban a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a szomszédvár ZTE vendégeként lép pályára szombaton 16.30-kor.

A zalai rivális ZTE nyögvenyelősen, váratlan vereségekkel kezdte a szezont. Aztán úgy tűnt, hogy sikerült rendezni a sorokat, ugyanis decemberben zsinórban három győzelmet aratott: vereséggel küldte haza a Körmendet, az Albát, majd diadalmaskodott Jászberényben is. Azonban a szép sorozatot kellemetlen vereséggel zárta le, a tavalyi év utolsó meccsén kikapott Debrecenben (98-92), ami azért is fájó, mert az egerszegi alakulat így lecsúszott a Magyar Kupa nyolcas döntőjéről.

A ZTE (6 győzelem/7 vereség) a tabella tizedik helyéről várja a szomszédvári rangadót, míg a Falco (12/1) a rangsor élén áll. A csapatok szombathelyi, októberi meccsén sima Falco-diadal (74-55) született. És annak ellenére, hogy Zalaegerszegen rendezik a mérkőzést, ismét a Falco lép pályára esélyesként – Gasper Okorn vezetőedző csapata ugyanis mind a bajnokságban, mind a Bajnokok Ligájában remekül teljesít. Ráadásul a sárga-fekete gárda kipihenten futhat neki az összecsapásnak, hiszen az elmúlt hetekben nem rendeztek BL-fordulót.

A magyar kosárlabda két meghatározó csapata csap össze, hiszen a ZTE négyszeres bajnok (1987/1988, 1989/1990, 1991/1992, 2009/2010), míg a Falco kétszer gyűjtötte be az aranyérmet (2007/2008, 2018/2019) – és az idei szezonban címvédésre tör.

A Falco válogatott játékosa, Benke Szilárd két évet pattogtatott Zalaegerszegen (2016/2017, 2017/2018), szép mutatókat produkált, fontos játékosa volt a csapatnak, 2017-ben bronzérmet nyert a ZTE-vel.

– Nagyszerűen sikerült, eredményes időszakot töltöttem a ZTE gárdájában, szép emlékekkel távoztam, mindig örömmel lépek pályára Zalaegerszegen – árulta el Benke Szilárd. – Ugyanakkor plusz motiváció nem munkál bennem. Igaz, az év első meccsét játsszuk, és rögtön egy szomszédvári rangadóval nyitunk – természetesen szeretnénk nyerni. A ZTE jó csapat, ám valamiért hullámzóan teljesít. De főleg hazai pályán képes remek produkcióra, ezt nem is olyan régen bizonyította a Körmend és az Alba ellen. Ellenfelünk gyorsan játszik, igyekszik kevés passzból befejezni az akcióit. Előszeretettel dob távolról, támadásban palánk alól is hatékony. Támadó szellemű csapat, rendre sok pontot dob. Vagyis ügyelnünk kell a védekezésünkre, csapatként, szervezetten kell játszanunk. Volt elég időnk felkészülni a ZTE ellen, és az ünnepek között kaptunk néhány nap pihenőt is. Nem is fizikálisan, inkább fejben volt szükség a felfrissülésre. Jó állapotban, feltöltődve, teljes kerettel lépünk pályára Zalaegerszegen – és természetesen a győzelem reményében.

Az egerszegi meccs után a Falco visszatér az erőltetett menethez, szerdán (18.00) már a spanyol Zaragoza együttesét fogadja a BL-ben.