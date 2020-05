A Bundesliga egy 35 oldalas szabálykönyvvel indulhat újra

Az első és másodosztály küzdelmei két hónapos szünet után szombaton folytatódnak, a résztvevő kluboknak azonban minden központi szabályozást be kell tartaniuk.

– áll az egyesületekhez eljuttatott szabálykönyvben.

Ebben részletes útmutató olvasható arról, milyen megelőző és higiénia intézkedéseket kell végrehajtani.

Ha ez a jelentés nem érkezik meg időben, az adott találkozót elhalaszthatják az egészségügyi kockázat miatt.

A házigazda egyesület kötelessége biztosítani azt, hogy

legfeljebb 300 ember tartózkodjon a létesítményben. Szurkolók nem léphetnek be a stadionok területére.

A játékosokat is több új szabály köti: nem futhatnak be együtt a pályára, térfélválasztásnál tilos a kézfogás, a gólt pedig nem ünnepelhetik csoportosan, pacsival, illetve öleléssel. Csak egy rövid könyök- vagy lábösszeérintés engedélyezett. A szabálykönyvben a köpködésre is vonatkozik egy javaslat, mely szerint lehetőleg ezt el kell kerülni.