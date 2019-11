A címvédőt is legyőzte a Clippers

Az előző döntő legértékesebb játékosának megválasztott Kawhi Leonard – aki már a Los Angeles-ieket erősíti – „csendes estét” zárt, mindössze 12 pontot szerzett, 11 mezőnykísérletéből pedig csupán kettő landolt a gyűrűben korábbi csapata ellen.

A Clippers győzelmében ezúttal Lou Williams volt a kulcsszereplő, aki a padról beszállva 21 ponttal segítette csapatát.

👏 @TeamLou23 (21 PTS) & @MONSTATREZZ (14 PTS, 11 REB) provide a spark off the bench, guiding the @LAClippers to victory at Staples Center! #ClipperNation pic.twitter.com/m063swthgj

A New Orleansban diadalmaskodó Houston Rocketsben James Harden 39, Russell Westbrook 26 pontot szerzett. A texasiak sorozatban negyedik győzelmüket aratták.

James Harden's 39-point performance in New Orleans puts him at the top of tonight's leaderboard. 🚀

The Beard is the #NBAFantasy Player of the Night! pic.twitter.com/lEY69o6tCc

