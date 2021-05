A Grizzlies elvette a ligaelső Jazz pályaelőnyét

Trae Young utolsó másodperces kosarával az Atlanta is nyert New Yorkban.

Trae Young utolsó másodperces kosarával az Atlanta is nyert New Yorkban, Chris Paul sérülése ellenére is 90 ponton tartotta a Lakerst a Phoenix, míg a Sixers pontgazdag mérkőzésen hozta az elsőt a Washingtonnal szemben – írja a Nemzeti Sport.

Philadelphia 76ers–Washington Wizards 125–118

Egy futással döntötte el a Sixers. A keleti első kiemelt nem volt annyira éles az első meccsen, mint amennyire később várnánk tőle, de végül ez is belefért most, ha gyenge védekezéssel is, de végül hozni tudta a mérkőzést. Igazából két és fél negyeden keresztül szoros volt az állás, a Philly a jobb kezdés után teljesen belealudt az estébe, hátul nem nagyon volt meg a szükséges tűz, de aztán 65–68 után kicsit rákapcsolt a gárda és előbb egy 8–2-vel fordított, majd a Wizards válaszát követően egy 15–2-vel vette a kezébe az ügyet – ebben Seth Curry és Danny Green volt a főszereplő, az itt kiharcolt előnnyel pedig már tudtak mit kezdeni a folytatásban.

Igazából végül ez a futás döntött, nagy különbség ezt követően sem alakult ki, de volt annyi pufferük a hazaiaknak, hogy egy-két elnézett védekezés belefért,

támadásban pedig azért ők is elég könnyedén szerezték a kosaraikat: Joel Embiid (30 pont, 9/16 mezőnyből) és Tobias Harris (37 pont, 15/29 mezőnyből) is nagyon eredményes volt, Ben Simmons pedig a 6 pontja mellett leszedett 15 lepattanót (8 támadó) és szétosztott 15 gólpasszt, tökéletesen egészítette ki társait. Végül ez a párpontos előny elégnek bizonyult, azzal végigért a gárda, úgyhogy hozta a párharc első meccsét, de védekezésben mindenképpen szigorítania kell a következő találkozókon, hogy egyértelművé tegye a helyzetet.

A végét nem tudta megcsinálni a Washington. A kiélezett alapszakasz-hajrából és két playin-meccsből érkező Wizards jobban pörgött ezen a találkozón és bár a rajtot elrontotta, de már az első negyedben futott egy 10–0-t, amikor a túloldalon Embiid és Simmons is a padon ült. A játékuk alapvetően működött, Beal és Westbrook is bontotta a védekezést, a társak pedig jól helyezkedtek a leosztásokra, kilőtt labdákra, jól lépkedtek be a gyűrű felé, úgyhogy az első félidőben úgy dobott 62 pontot a csapat, hogy ők ketten csak húszat vállaltak ebből.

A harmadik negyedben aztán megérkeztek a Philly triplái, azzal megfordult a meccs

(az első félidőben 3/17-et hajítottak Harrisék kintről), a végén pedig már a sztárok sem tudtak segíteni – 37 másodpercnél Westbrooknak volt egy kulcsfontosságú eladott labdája ötpontos hátrányban, majd egy triplát is kihagyott, végül 17 dobásból szedett össze 16 pontot és 14 gólpasszára 6 eladott labda is jutott. Beal 33 ponttal, 10 lepattanóval, 6 gólpasszal és 6 eladott labdával zárt, ő stabilabban tudott alkotni, de hiába az 56 százalékos mezőnymutató, ezzel a védekezéssel nem tudtak bravúrt bemutatni – pedig a következő meccsre már egy élesebb Sixerst várunk, meglátjuk, hogy tudnak-e még feljebb kapcsolni a fővárosiak.

A 76ers legjobb dobói: Harris 37/6, Embiid 30, Curry 15/9

A Wizards legjobb dobói: Beal 33/6, Westbrook 16, Bertans 14/12

A párharc állása: 1–0 a 76ers javára.

Phoenix Suns–Los Angeles Lakers 99–90

Paul sérülésével együtt nyert a Suns. Már a második negyedben vállsérülést szenvedett a Phoenix rutinos vezére és onnantól egyértelműen nem volt egészséges, fájdalmasan grimaszolt és kis túlzással egy kézzel játszotta le a meccset – 7 ponttal és 8 gólpasszal zárt, de védekezésben így is kapart és 36 percet a parketten töltött, amely során +6-ban volt vele a csapata. Ezúttal az ő visszafogottságát is elbírta a Suns, mert védekezésben gyakorlatilag megsemmisítették a Lakerst és az első negyed derekától kezdve végig vezettek úgy is, hogy támadásban nekik sem nagyon ment – Devin Booker (34 pont, 7 lepattanó, 8 gólpassz, 45 perc) és Deandre Ayton (21 pont, 16 lepattanó, ebből 8 támadó) volt az, aki próbálta húzni a társaságot, de csapatszinten elöl ők sem váltották meg a világot.

A parádés védekezés miatt viszont erre nem is volt szükség, folyamatosan ők jártak előrébb néhány ponttal, minden Lakers-válaszra reagálni tudtak és a negyedik negyed elején 86-70-nél azért nagyjából eldőlt a küzdelem – ezt még követte némi kakaskodás, amely után Cameron Payne-t kiállították, de ez sem zavarta meg annyira a hazaiakat, hogy elrontsák a kezükben lévő meccset. Összességében komoly playoff-védekezést bemutatva, sérült Paullal hozták a párharc első meccsét, úgyhogy abszolút elégedettek lehetnek, a nagy kérdés nyilván az, hogy mi lesz az irányítóval, mennyire komoly a dolog…

Davis-betli és gyenge Lakers. Pocsék meccset játszottak a vendégek, pozitívumként annyit lehet kiemelni náluk, hogy a védekezésük alapvetően egyben volt, bár nem tudni, hogy Paul sérülése ezen mennyit javított az ő szemszögükből. A nagy baj viszont az, hogy támadásban teljességgel „érvénytelenek” voltak most: LeBron James (18 pont, 7 lepattanó, 10 gólpassz, 5 eladott labda) sem őrült meg, de még így is messze ő volt a legjobb játékosuk, az egész csapat csak szenvedett, Anthony Davis pedig 13 ponttal, 5/16-os mezőnymutatóval és -18-as +/-szal terített betlit hozott az elvárásokhoz képest.

A 27 százalékos triplázás, a 11 kihagyott büntető és a 47-33-ra elvesztett lepattanózás így együtt nem férhetett bele,

egyszerre voltak gyengék a palánk alatt és a periméteren is – a védekezés rendben van, de a következő meccsre több szintet kellene valahogy előrelépniük támadásban, mert különben 2–0 lesz az állás és onnantól a szakadék szélére kerülhetnek.

A Suns legjobb dobói: Booker 34/9, Ayton 21, Bridges 10/6, Johnson 10/6

A Lakers legjobb dobói: James 18/9, Schröder 14/3, Davis 13

A párharc állása: 1–0 a Suns javára.

New York Knicks–Atlanta Hawks 105–107

Trae Young dobásával nyert a Hawks. Hullámzó, izgalmas, fizikális meccset játszottak a felek, a harcmodor inkább a New Yorknak kedvezett, de az Atlanta megmutatta, hogy így is képes nyerni. Az első félidőben 6–5 után végig a vendégek vezettek, már az első negyedben volt 11 pontos előnyük is, a Knicks futott ellenfele után, majd a második negyed hajrájában érte utol, de egy pont akkor is megmaradt köztük, egyenlíteni nem tudtak a hazaiak.

A fordulás után egyszer már átvette a vezetést a New York, amire hamar reagált a Hawks, de a játékrész hajrájában egy 10–0-s Knicks-futással átfordult a derbi és onnantól úgy tűnt, hogy magára talált a Thibodeau-legénység. Itt Lou Williams villanásaival stabilizálta magát az Atlanta, de ettől kezdve azért inkább a New York járt előrébb, majd a végjátékhoz úgy érkeztünk meg, hogy hol erre, hol arra billent minimálisan a mérleg nyelve.

Az utolsó két percben egymást érték a nagy játékok,

Julius Randle triplájára Young válaszolt egy 2+1-gyel, jött két nagy dobás Alec Burkstől, majd egy tripla Danilo Gallinaritól, aztán fél percnél Young két büntetőjével megint a Hawks vezetett, de tíz másodperccel az órán Derrick Rose ismét kiegyenlített. Egy támadásra viszont maradt még idő, amit Young tökéletesen meg is oldott, lepörgette az órát, elment a gyűrűig, majd egy floaterrel megnyerte a meccset csapatának – 0.9 másodperc maradt, véget ért a találkozó. Young így élete első playoff-mérkőzésén rögtön győztes kosárral jelentkezett, a Hawks pedig azonnal elvette a New York pályaelőnyét.

Támadásban több kell a New Yorktól. A védekezés elég lehetett volna a győzelemhez a hazaiak szemszögéből, de abszolút nem dobtak jól és hiányzott az átütőerő a játékukból – igazából egy plusz kosárral már nyerhettek volna, de ezúttal minden dobásukért meg kellett szenvedniük. A padról érkező Derrick Rose (17 pont, 5 gólpassz) és Alec Burks (27 pont, 9/13 mezőnyből) is nagyot ment, ők próbálták feltüzelni a társaságot támadásban, ha már a kezdő nem nagyon működött, főleg Julius Randle 6/23-as mezőnymutatója miatt – a végjátékban azonban nem tudtak mit kezdeni Younggal, aki egyébként 32 ponttal, 7 lepattanóval, 10 gólpasszal és 9/9 büntetővel amúgy is a meccs legjobbjaként tündökölt. Mellette a 18 pontos Bogdan Bogdanovics és a padról pluszt hozó Williams tudott igazán hozzátenni, de a Knicks védekezése leszedte Gallinarit, leszedte Collinst és kordában tartotta Capelát is, ennél többet nem nagyon tehetnek – Thibodeau is azt mondta, hogy egyszerűen jobban kell támadniuk, ennyi a feladat a második meccsre.

A Knicks legjobb dobói: Burks 27/9, Rose 17/3, Randle 15/6

A Hawks legjobb dobói: Young 32/3, Bogdanovics 18/12, Williams 13/3

A párharc állása: 1–0 a Hawks javára.

Utah Jazz–Memphis Grizzlies 109–112

A hétvége meglepetése. A ligaelsőként bejutó, pihent Jazz otthonában óriási bravúrnak számít a Memphis győzelme úgy, hogy a vendégek két playin-meccs után, alapvetően a nyugati kilencedik helyről érkeztek meg ebbe a párharcba. Az első másfél negyed tapogatózása után viszont nem is volt kérdés, hogy melyik a jobb csapat: ugyan 14 ponttal is vezetett már a Jazz eddigre, de ott négy perc alatt egy 17–2-t (!) repesztett a Grizzlies (Dillon Brooks nyolc pontot vállalt ebből) és onnantól gyakorlatilag végig vezetett is. A negyedet összességében 32–19-re nyerték a vendégek, a harmadik játékrészben pedig egy 10–0-s rohammal meg is léptek – volt már 17 pont is a fórjuk, mielőtt a legvégén erősen rájuk esett a Utah.

Ezt azonban kimozogták, ugyan a hajrában nagyon kellett kapaszkodniuk, de Ja Morant clutch dobásaival előre menekültek, majd 110–109-nél egy tökéletes figurát csináltak meg, amelyből Brooks bedobta a döntő kosarat négy másodperccel az órán – erre már nem érkezett válasz,

vaskos meglepetéssel indult tehát a széria.

A Memphisnél egyébként Brooks (31 pont 50 százalékkal) és Morant (26 pont, 11/21 mezőnyből) is nagyon hatékonyan támadta a gyűrűt, mellettük hozott egy dupla duplát Jonas Valanciunas, míg Kyle Anderson 14 ponttal és 6 labdaszerzéssel segített be – úgy is nyertek, hogy csapatszinten összesen hét triplát tudtak bedobni, úgyhogy még azért bennük is lehet tartalék…

Vissza a földre. Az alapszakasz jelentős részében élen álló és végül az első helyet meg is szerző Utah hamar megtanulta, hogy a playoff más tészta és itt nagyobb energiákat kell mozgósítani, a következő meccsen már sokkal élesebbnek kell lennie a csapatnak, ha nem akar jelentős hátrányba kerülni. Donovan Mitchell végül mégsem vállalta a játékot az előzetes hírekkel ellentétben, ez nyilván nem segített, de a kezdés így is remekül sikerült, valahol a második negyedben csúszott el ez a mérkőzés számukra – elöl-hátul komoly gödörbe kerültek, a nagyon pörgő Memphis pedig ezt könyörtelenül kihasználta.

A végére megint sikerült kicsit összeszedniük magukat és Mike Conley (22 pont, 6 lepattanó, 11 gólpassz), valamint Bojan Bogdanovic (29 pont 50 százalékkal) játékára építve visszajöttek, de összességében csak 25.5 százalékkal tripláztak, engedtek 16 támadópattanót, 62–42-re kaptak ki a festékben és héttel több labdát adtak el ellenfelüknél – ezeket nem lehetett máshol ellensúlyozni. Mindezt végül megkoronázták azzal, hogy Rudy Gobert az oldalvonalon túl, csereként floppolt egy „vicceset” a hajrában, majd azzal, hogy a Memphis utolsó játékánál faultolni sem tudtak – bőven lesz mit kijavítani a következő találkozóig.

A Jazz legjobb dobói: Bogdanovic 29/12, Conley 22/9, Clarkson 14

A Grizzlies legjobb dobói: Brooks 31/6, Morant 26, Valanciunas 15

A párharc állása: 1–0 a Grizzlies javára.

NBA, RÁJÁTSZÁS, FŐCSOPORT-NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK KELETI FŐCSOPORT

Philadelphia 76ers–Washington Wizards 125–118 (27–28, 34–34, 38–31, 26–25) Az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharc állása: 1–0 a Philadelphia javára.

New York Knicks–Atlanta Hawks 105–107 (16–24, 34–28, 23–19, 32–36) Az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharc állása: 1–0 az Atlanta javára. NYUGATI FŐCSOPORT

Phoenix Suns–Los Angeles Lakers 99–90 (32–25, 21–20, 28–23, 18–22) Az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharc állása: 1–0 a Phoenix javára.

Utah Jazz–Memphis Grizzlies 109–112 (24–17, 19–32, 31–34, 35–29) Az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharc állása: 1–0 a Memphis javára.

Borítókép: Trae Young az Atlanta Hawks játékosa