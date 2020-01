A gyász árnyékolta be az amerikai foci gálamérkőzését (videó)

A játékosok a találkozó előtt

A mérkőzés előtt a futballisták Russel Wilsonnak, a Seattle Seahawks mélyen vallásos irányítójának vezetésével közösen imádkoztak a balesetben elhunytakért, akik között ott volt Bryant 13 éves lánya, Gianna, az ő egyik csapattársa és egy szülő.

A mérkőzésen többen is Bryantre emlékeztek egy-egy megmozdulás után, az elkapó Davante Adams mindkét touchdownja után a 24-es számot – ez volt Bryant második mezszáma a 8-as után – mutatta a kamerának, majd az égre nézett.

2️⃣4️⃣ @tae15adams pays tribute to Kobe Bryant after his #ProBowl touchdown. pic.twitter.com/Vj9OE84Y72

Moment of silence at the Pro Bowl turns into a “Kobe” chant. Kobe’s universal impact on sport, in general, won’t be forgotten. pic.twitter.com/ILz2Mq6AIP

— Hoop Central (@TheHoopCentral) January 26, 2020