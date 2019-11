A labdaszedő örömet szerzett Mourinhónak, Mourinho a labdaszedőnek (videó)

A portugál tréner kezet is fogott a fiúval és meg is ölelte, miután az

Jose Mourinho thanks the ball boy for the assist. pic.twitter.com/T0J27B66CV

Az előző szezonban döntős Spurs kétgólos hátrányból felállva verte a görögöket, az eset 1-2-nél történt.

– fogalmazott Mourinho a BT Sportnak nyilatkozva.

👏 Threw the ball quickly to Serge Aurier.

⚽️ Helped set up the @HKane equaliser.

👊 Celebrated the goal with Jose Mourinho.

⚪️ The @SpursOfficial was full of praise for the ball boy who played his part in their 2nd goal. pic.twitter.com/iK6Nh3PXnC

