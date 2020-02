A megszerzett szabadkártyák jövőre is érvényesek lesznek

A nancsingi fedettpályás atlétikai világbajnokság egyéves halasztása ellenére szabadkártyát kapnak rá a nemzetközi szövetség (WA) versenysorozatának idei és tavalyi győztesei.

A WA honlapja szerint a 11 kiemelt számban a hét állomáson elért eredmények alapján hirdettek győzteseket, akik – a tavalyi első helyezettekkel együtt – ezzel elvileg biztosították helyüket a vb-n, függetlenül attól, hogy a koronavírus terjedése miatt csak jövőre kerül rá sor.

A szövetség viszont hírlevelében emlékeztet rá, hogy minden esetben a nemzeti szövetség nevezi be az atlétákat a vb-re, a szabadkártyával rendelkezőket is, azaz szövetségeik döntenek róluk. Ugyanakkor a szabadkártya azt is jelenti, hogy a számonként maximálisan nevezhető két-két sportoló mellett azzal egy harmadik indítására is van lehetőség.

A nancsingi világbajnokságot a jövő évi fedett sorozatot követően rendezik meg, ennek ellenére a 2021-es széria első helyezettjei a 2022-es vb-re nyernek szabadkártyát.

A 2020-as fedettpályás sorozat győztesei: férfiak:

60 m: Ronnie Baker (amerikai)

800 m: Collins Kipruto (kenyai)

3000 m: Getnet Wale (etióp)

rúdugrás: Armand Duplantis (svéd)

hármasugrás: Hugues Fabrice Zango (burundi)

súlylökés: Filip Mihaljevic (horvát) nők:

400 m: Justyna Swiety-Ersetic (lengyel)

1500 m: Gudaf Tsegay (etióp)

60 m gát: Christina Clemons (amerikai)

magasugrás: Jaroslava Mahucsik (ukrán)

távolugrás: Marina Bek-Romancsuk (ukrán)

Forrás: MTI