A portugál csodagyerek az Atléticót választotta

A spanyol klub a Prado Múzeumban felvett videóban jelentette be hivatalosan a fiatal tehetség megszerzését, akiről a két klub médiaértesülések szerint már két hete megállapodott egymással.

A madridiak eddigi rekordigazolásának a francia szélső, Thomas Lemar számított, akiért tavaly 72 millió eurót fizettek az AS Monacónak.

A több európai élcsapat figyelmét felkeltő Félix az elmúlt szezonban mutatkozott be a Benfica első csapatában, ahol azonnal meghatározó játékos lett: 26 bajnoki mérkőzésen lépett pályára – 21-szer kezdőként -, 15 góllal és 7 gólpasszal segítette aranyéremhez csapatát.

A portugál már Griezmann számát is megkapta:

🙌🏼 @joaofelix70’s number 7⃣ shirt is already looking great at our official stores 🤩#AúpaAtleti #PureTalent #WelcomeJoãoFélix pic.twitter.com/LTnCdg0ZCk

— Atlético de Madrid (@atletienglish) July 3, 2019