Az Arsenal lehet az első továbbjutó az EL-ben

A Vitória SC és az Arsenal portugáliai mérkőzésével már szerdán (ma) megkezdődik a negyedik forduló a labdarúgó Európa-liga csoportkörében. A többi összecsapást csütörtökön rendezik.

Az angolok eddig százszázalékosak, a házigazdák pedig pont nélkül állnak, azaz a találkozó egyértelmű esélyese az Arsenal, amely újabb sikerével a továbbjutását is bebiztosíthatja.

Több együttes is továbbléphet már most a kieséses szakaszba, a magyar érdekeltségű B csoport azonban kiegyenlített. Itt Kádár Tamás csapata, a Dinamo Kijev a hozzá hasonlóan ötpontos, s ezzel éllovas Köbenhavn vendége lesz, míg a Lugano, amely az előző forduló óta edzőváltáson esett át, a Malmőt fogadja. A svájci gárdában a magyar válogatott Holender Filip mellett Kecskés Ákos és Vécsei Bálint is a keret tagja.

A H csoportban Espanyol-Ludogorec és Ferencváros-CSZKA Moszkva összecsapásokra kerül sor.

Európa-liga, csoportkör, 4. forduló (a külön nem jelölt mérkőzésekre csütörtökön kerül sor): A csoport:

APOEL (ciprusi)-Qarabag (azeri) 18.55

Dudelange (luxemburgi)-Sevilla (spanyol) 18.55

Az állás: 1. Sevilla 9 pont, 2. Qarabag 4, 3. Dudelange 3, APOEL 1 B csoport:

Köbenhavn (dán)-Dinamo Kijev (ukrán) 18.55

Lugano (svájci)-Malmö (svéd) 18.55

Az állás: 1. FC Köbenhavn 5 pont (3-2), 2. Dinamo Kijev 5 (2-1), 3. Malmö 4, 4. Lugano 1 C csoport:

Basel (svájci)-Getafe (spanyol) 18.55

Krasznodar (orosz)-Trabzonspor (török) 18.55

Az állás: 1. Basel 7 pont, 2. Getafe 6, 3. Krasznodar 3, 4. Trabzonspor 1 D csoport:

LASK Linz (osztrák)-PSV Eindhoven (holland) 18.55

Rosenborg (norvég)-Sporting Lisboa (portugál) 18.55

Az állás: 1. PSV Eindhoven 7 pont, 2. Sporting Lisboa 6, 3. LASK Linz 4, 4. Rosenborg 0 E csoport:

CFR Cluj (román)-Rennes (francia) 18.55

SS Lazio (olasz)-Celtic Glasgow (skót) 18.55

Az állás: 1. Celtic Glasgow 7 pont, 2. CFR Cluj 6, 3. SS Lazio 3, 4. Rennes 1 F csoport:

Vitória SC (portugál)-Arsenal (angol), szerda 16.50

Standard Liege (belga)-Eintracht Frankfurt (német) 18.55

Az állás: 1. Arsenal 9 pont, 2. Eintracht Frankfurt 6, 3. Standard Liege 3, 4. Vitória 0 G csoport:

Glasgow Rangers (skót)-FC Porto (portugál) 21.00

Feyenoord (holland)-Young Boys (svájci) 21.00

Az állás: 1. Young Boys 6 pont, 2. Glasgow Rangers 4 (3-3), 3. FC Porto 4 (3-4), 4. Feyenoord 3 H csoport:

Espanyol (spanyol)-Ludogorec (bolgár) 21.00

Ferencváros-CSZKA Moszkva (orosz) 21.00

Az állás: 1. Espanyol 7 pont, 2. Ludogorec 6, 3. Ferencváros 4, 4. CSZKA Moszkva 0 I csoport:

VfL Wolfsburg (német)-Gent (belga) 21.00

Olekszandrija (ukrán)-St. Etienne (francia), Lviv 21.00

Az állás: 1. Wolfsburg 5 pont (6-4), 2. Gent 5 (6-5), 3. St. Etienne 2 (4-5), 4. Olekszandrija 2 (3-5) J csoport:

Borussia Mönchengladbach (német)-AS Roma (olasz) 21.00

Wolfsberg (osztrák)-Basaksehir (török), Graz 21.00

Az állás: 1. AS Roma 5 pont, 2. Wolfsberg 4 (5-2), 3. Basaksehir 4 (2-5), 4. Mönchengladbach 2 K csoport:

Wolverhampton Wanderers (angol)-Slovan Bratislava (szlovák) 21.00

Braga (portugál)-Besiktas (török) 21.00

Az állás: 1. Braga 7 pont, 2. Wolverhampton Wanderers 6, 3. Slovan Bratislava 4, 4. Besiktas 0 L csoport:

Asztana (kazah)-AZ Alkmaar (holland) 16.50

Manchester United (angol)-Partizan Beograd (szerb) 21.00

Az állás: 1. Manchester United 7 pont, 2. AZ Alkmaar 5, 3. Partizan Beograd 4, 4. Asztana 0

