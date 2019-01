Dudaszós kosárral győzött a Minnesota (videó)

A Minnesota Timberwolves hosszabbítás után 99-97-re győzte le a vendég Memphis Grizzlies gárdáját az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) szerdai játéknapján.

A ráadást 6-4-re nyerte meg a hazai csapat, amelyben a 16 pontos Karl-Anthony Towns a dudaszó pillanatában szerezte a győzelmet jelentő kosarat.

A New Orleans Pelicans nem bírta el a Denver ellen, hogy hat legjobb dobójából öt is harcképtelen sérülés miatt, míg a Boston a 35-16-ra nyert harmadik negyednek köszönhetően verte a Charlotte-ot. Az elmúlt nyolc meccséből csak egyet elvesztő Celtics már 35 ponttal is vezetett a meccsen.

A Memphis sorozatban nyolcadszor kapott ki idegenben, a sereghajtó New York pedig odahaza a Dallas ellen rontotta 10/40-re a győzelmi mérlegét. A Knicks egyhuzamban 11-edszer maradt alul, és utóbbi 20 találkozójából csak egyet tudott megnyerni.

Eredmények:

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies 99-97 – hosszabbítás után

Boston Celtics-Charlotte Hornets 126-94

Miami Heat-Chicago Bulls 89-105

New York Knicks-Dallas Mavericks 90-114

New Orleans Pelicans-Denver Nuggets 99-105

Washington Wizards-Indiana Pacers 107-89

Sacramento Kings-Atlanta Hawks 135-113

Portland Trail Blazers-Utah Jazz 132-105