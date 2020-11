Ellopták Harry Kane luxusautóját

A lap szerint gondosan megtervezett bűncselekmény áldozata lett a 27 éves csatár, aki egy százezer fontot (mintegy 40 millió forintot) érő Range Roverrel lett szegényebb.

Nem ő az egyetlen a londoni együttes játékosai közül, aki idén bűnözők célpontja lett: korábban Dele Alli és az azóta már eligazolt Jan Vertonghen otthonát érte fegyveres rablótámadás.

Thieves speed off with Harry Kane's £100,000 motor after repeatedly driving past it to plan heist https://t.co/TMjPjRYdW3

— MailOnline Sport (@MailSport) November 14, 2020