Ezek a világ legforróbb hangulatú stadionjai

A Boca Juniors arénáját a liverpooli Anfield, valamint a dortmundi Signal Iduna Park követi.

A francia lap szerkesztői a stadionokat függetlenítették a házigazda együttes szakmai színvonalától, és olyan rangsort állítottak össze, amelyben

Hozzátették: miután ennek tárgyilagos mérésére nem állnak rendelkezésre eszközök,

Különösen azok számára, akik a nemzetközi klubfutballban elfoglalt előkelő helyük ellenére sem kerültek fel erre a listára.

The best stadium atmospheres in the world according to France Football:

5️⃣ Celtic Park – Celtic

4️⃣ Rajko Mitic Stadium – Red Star

3️⃣ Signal Iduna Park – Dortmund

2️⃣ Anfield – Liverpool

1️⃣ La Bombonera – Boca Juniors

📹 @BocaJuniorsYT#ChangeTheGamepic.twitter.com/qbofoMtMyp

— BetKing Kenya (@BetKingKenya) June 3, 2020