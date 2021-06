Fiola Attila góljával vezet Magyarország a világbajnok ellen – ezt írják a gólról

Fiola Attila a 46. percben indult meg, és ha már végigment a labdával, akkor be is lőtte!

A gólt itt tudja megtekinteni.

A félidőben egy góllal vezet a magar válogatott!!!

Ezt írja a Whoscored futballszakoldal. Vajon megtartja a vezetést a magyar csapat, vagy fordítani tud a világbajnok? – teszik fel a kérdést.

⏱️ HT | #HUN 1-0 #FRA

👀 Halfway towards one of the biggest upsets in European Championship history!

🤔 Can Hungary hold on or will favourites France have too much for them? pic.twitter.com/6SAYobD41Z

— WhoScored.com (@WhoScored) June 19, 2021