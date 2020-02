Hazai pályán győzte le az ősi riválist a Lakers (videó)

A végig kiélezett találkozó hajrájában előbb a Lakers, majd a Celtics vezetett.

LeBron Raymone James with the dagger in basketball’s greatest rivalry 🔥🔥🔥

Az 43 győzelemmel és 12 vereséggel álló kaliforniai gárda két sztárja ezúttal is remekül játszott, James 29 pontot dobott, 9 gólpasszt adott és 8 lepattanót szerzett, míg Anthony Davis 32 ponttal és 13 lepattanóval zárt.

A Keleti főcsoportban harmadik bostoniaknál (39 győzelem/17 vereség) Kemba Walker távollétében Jayson Tatum volt a húzóember, 41 ponttal beállította karriercsúcsát, a hajrában viszont ő is hibázott.

miután a keleten kilencedik Washington Wizards kikapott a Chicago Bulls vendégeként.

A Bucks mindössze egy héttel az All Star-hétvégét követően, 55 nappal a playoff rajtja előtt biztosította helyét a kieséses szakaszban, amivel történelmet írt.

– írta Twitter-oldalán Alex Lasry, a Milwaukee első alelnöke.

Enjoy this Sunday bucks fans. Earliest playoff clinch in NBA history. It’s not even March yet!!

