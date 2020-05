Hétvégén újraindul a német foci

Több mint két hónap után, a nagy európai labdarúgó-bajnokságok közül elsőként folytatódik a játék a Bundesligában, melynek 26. fordulóját rendezik szombattól hétfőig.

A német ligában – amelyben legutóbb március 11-én rendeztek mérkőzést – a koronavírus-járvány miatt az összes összecsapás zárt kapus lesz, így a szombati, Borussia Dortmund és a Schalke 04 közötti Ruhr-vidéki rangadó is:

a normál esetben 80 ezer nézőt vonzó találkozón ezúttal mindössze 200-an lesznek a stadionban.

A pandémia miatt a játékosoknak és a stábtagoknak ugyanakkor számos extra egészségügyi intézkedést kell betartaniuk. Ezek között szerepel, hogy

minden érintettnek két negatív koronavírustesztet kell adnia, illetve az együtteseknek egyhetes kötelező karantén-edzőtáborba kellett vonulniuk az újrakezdés előtt.

A liga csütörtöki bejelentése szerint

a szezon zárásáig engedélyezik a csapatonkénti öt cserét.

A kommüniké egyúttal leszögezte:

az idény teljes lebonyolítása esetén lesz kiesés és feljutás az első két osztály között, illetve hogy ha szükséges, a szezon túlnyúlhat június 30-án.

A forduló kínálatából kiemelkedik a Dortmund-Schalke összecsapás, a hazaiak felkészülés gyanánt több edzést is tartottak az üres Signal Iduna Parkban, hogy szokják a csendet: a dortmundi szurkolók minden hazai meccsen fantasztikus hangulatot teremtenek, ezt most azonban nélkülöznie kell majd Lucien Favre második helyen álló együttesének. A találkozón a két hónapos szünet ellenére is a hazaiak az esélyesek, akik a leállás előtt nyolc bajnokijukból hetet megnyertek. Ezzel szemben a gelsenkircheniek hét Bundesliga-találkozó óta nem gyűjtötték be a három pontot.

A négypontos előnnyel első Bayern München vasárnap az újonc Union Berlinhez látogat, utóbbi együttes várhatóan Urs Fischer vezetőedző nélkül szerepel majd: a szakember szerdán váratlanul elhagyta a csapat edzőtáborát. Azt ugyanakkor a fővárosiak kiemelték, Fischernek személyes okok miatt kellett távoznia, s ennek nincs köze a koronavírus-járványhoz vagy a karanténszabályokhoz.

A Bayernt ötpontos hátránnyal követő, harmadik helyezett RB Leipzig a sérüléséből lábadozó Willi Orbán nélkül, de a kapuban várhatóan Gulácsi Péterrel fogadja Sallai Rolandot és a Freiburgot, míg Szalai Ádám csapata, a kiesés ellen küzdő Mainz vasárnap Kölnbe látogat.

Bundesliga, 26. forduló:

szombat:

Augsburg-Wolfsburg 15.30

Borussia Dortmund-Schalke 04 15.30

Düsseldorf-Paderborn 15.30

Hoffenheim-Hertha BSC 15.30

RB Leipzig-Freiburg 15.30

Eintracht Frankfurt-Borussia Mönchengladbach 18.30

vasárnap:

1. FC Köln-Mainz 15.30

Union Berlin-Bayern München 18.30

hétfő:

Werder Bremen-Bayern Leverkusen 20.30

Tabella:

1. Bayern München 25 73-26 55 pont

2. Borussia Dortmund 25 68-33 51

3. RB Leipzig 25 62-26 50

4. Borussia Mönchengladbach 25 49-30 49

5. Bayer Leverkusen 25 45-30 47

6. Schalke 04 25 33-36 37

7. VfL Wolfsburg 25 34-30 36

8. Freiburg 25 34-35 36

9. Hoffenheim 25 35-43 35

10. 1. FC Köln 25 39-45 32

11. Union Berlin 25 32-41 30

12. Eintracht Frankfurt 24 38-41 28

13. Hertha BSC 25 32-48 28

14. Augsburg 25 36-52 27

15. FSV Mainz 25 34-53 26

16. Fortuna Düsseldorf 25 27-50 22

17. Werder Bremen 24 27-55 18

18. SC Paderborn 25 30-54 16

Forrás: MTI