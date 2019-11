Hűtlennek nevezte elődjét Luis Enrique

Luis Enrique a szerdai sajtótájékoztatón elmondta: egyedül ő a felelős azért, hogy a segítői között ezúttal nem jutott hely Robert Morenónak. A szakember elmondta: a saját házában fogadta Morenót, aki

azt követően pedig nagyon szívesen dolgozik ismét a beosztottjaként.

– mondta Luis Enrique. „Megértettem, de nem értettem vele egyet. Megmondtam neki, hogy nem akarom őt segítőmnek.

Hozzátette: a spanyol szövetség vezetőjét, Luis Rubialest nem tájékoztatta arról, hogy kész a visszatérésre, de az elnök és José Francisco Molina sportigazgató is felajánlotta neki ezt a lehetőséget.

Luis Enrique explains why Robert Moreno is no longer part of his Spain coaching team 😬 pic.twitter.com/Ruc6Gl9a4i

— ESPN FC (@ESPNFC) November 27, 2019