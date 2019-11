Klopp: az a lényeg, májusban ki az első (videó)

„Ez őrület, kilenc pont.

– kommentálta a Vörösök német vezetőedzője azt, hogy a City vasárnapi, 3-1-es legyőzése után csapata 34 ponttal vezet, a rivális pedig 25-tel a negyedik.

– fogalmazott Klopp.

A Bajnokok Ligájában címvédő Liverpool ugyan 18-szoros angol bajnok, de a szurkolók 1990 óta várnak egy újabb végső sikerre.

Bár 12 kör már lement, további 26 még hátravan a 2019/2020-as szezonból, s Klopp nem is akar elbizakodott lenni.

– mondta.

Az előző két idényben a Manchester City nyerte a Premier League-et, a Liverpool az idén zárult szezonban mindössze egy ponttal gyűjtött kevesebbet a bajnoknál.

A mérkőzés összefoglalója:

Liverpool 3-1 Man City – all highlights. Every single one of our goals were absolutely brilliant. Enjoy. pic.twitter.com/R2acy86POn

— Sam (@SamueILFC) November 11, 2019