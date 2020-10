barca-fradi

A kiállítás miatt a tapasztalt védő nem lehet ott a jövő heti, Juventus elleni, idegenbeli csoportrangadón. Piquét azután küldte le a pályáról a svájci játékvezető, Sandro Schärer, hogy a játékos a 68. percben lerántotta a 16-oson belül az FTC norvég támadóját, Tokmac Nguent.

Koeman szerint a 11-es mellett a sárga lap lett volna a megfelelő szankció.

– fogalmazott a holland tréner.

”A Celta Vigo ellen is ez történt, és most is. A büntetés túl szigorú. Szabálytalanság történt, ami 11-est és sárga lapot ért. Nem értem, a bíró miért a pirosat mutatta fel, de el kell fogadnunk a döntést.„