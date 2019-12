Lionel Messi kapta az Aranylabdát (videó)

Hétfőn este Párizsban Lionel Messi kapta meg a 2019-es év legjobb játékosának járó Aranylabdát. A Barcelona csatára hatodszor kaparintotta meg a díjat. A 32 éves futballista, aki idén spanyol bajnok lett klubjával, míg a válogatottal harmadik helyen végzett a Copa Americán, eddig Cristiano Ronaldóval közösen volt csúcstartó öt elsőséggel.

Messi 2009, 2010, 2011, 2012 és 2015 után érdemelte ki a futballvilág legrangosabb egyéni elismerését, ezúttal a Bajnokok Ligája-győztes FC Liverpool holland védőjét, Virgil van Dijket előzte meg a szavazáson. Az Aranylabdát 2008 és 2017 között kizárólag a Ronaldo és Messi kapta meg, míg tavaly a horvát Luka Modric érdemelte ki az elismerést.

– mondta a párizsi Chatelet Színházban tartott ünnepségen Messi, akinek teljesítményét nemcsak Aranylabdával ismerték el, ugyanis szeptemberben ő kapta a nemzetközi szövetségtől (FIFA) az év játékosa címet is.

Kisfia így örült apukája sikerének:

😆 When your dad became the 2019 Ballon d'Or ! #ballondor pic.twitter.com/E1WMm0fkCT

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019