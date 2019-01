Másfél hét száguldás Peruban Szalayékkal a mezőnyben

A világ egyik legnehezebb és leghosszabb, nagy hagyományokra visszatekintő tereprali-viadala ezúttal 11 napig tart.

A vasárnapi rajtceremónia után a hétfői első gyorsasági szakasszal kezdődik Peruban a 41. Dakar-rali, melynek mezőnyében ott lesz az autósok között a Szalay Balázs, Bunkoczi László páros.

A világ egyik legnehezebb és leghosszabb, nagy hagyományokra visszatekintő tereprali-viadala ezúttal 11 napig tart, a cél január 17-én ugyanúgy Limában lesz, mint a start, mivel az egész versenyt Peruban rendezik. A bolíviai és a chilei szervezők is jelezték ugyanis, hogy anyagi megfontolásból nem kívánnak szakaszt rendezni.

A résztvevőknek 5000 kilométert kell megtenniük a perui homokdűnék között, a mezőnyt 126 autós páros, 167 motoros és quados pilóta, valamint 41 kamionos egység alkotja. Az indulók 61 országot képviselnek, a legtöbben Franciaországból, Spanyolországból és Hollandiából utaztak Peruba. A kamionosok mezőnyében Darázsi Zsolt pilótaként áll rajthoz, háromfős csapatát francia navigátor és szerelő teszi teljessé.

Szalay Balázs egy Opel Grandlanddel indul el pályafutása 14. Dakar-raliján, és bevallása szerint siker lenne, ha a 10-20. hely között fejeznék be a versenyt.

A top tízbe teljesen biztosan csak gyári versenyzők tudják beverekedni magukat, de a húszba manapság is bekerül két-három amatőr – idézte az Opel Dakar Team közleménye Szalayt, aki hozzátette, ehhez minimum 40, hozzájuk hasonló technikai háttérrel rendelkező ellenfelüket kellene megelőzniük, így ezt is tűzték ki célnak a verseny előtt.

Az autósok között gyári támogatással igazi nagyágyúk vágnak neki a perui viadalnak, többek között a címvédő és harmadik Dakar-győzelmére készülő spanyol Carlos Sainz, a kétszeres bajnok katari Nasszer al-Attijah, a kilencszeres rali-világbajnok francia Sebastien Loeb, vagy a motorkerékpárral hatszor, autóval pedig hét alkalommal első francia Stéphane Peterhansel.

A 11 nap alatt 10 gyorsasági szakaszt rendeznek, az egyetlen pihenőnap január 12-én lesz Arequipában. A leghosszabb gyorsasági szakasz 450 kilométer, a legrövidebb pedig a nyitónapon sorra kerülő 84 kilométeres verseny.

Az 1979-ben indult Dakar-ralit 2009 óta tartják Dél-Amerikában.

Borítókép: A 40. Dakar-ralira készülő Opel Dakar Team tagjai, Szalay Balázs pilóta (j) és Bunkoczi László navigátor Opel Crossland X típusú versenyautójuk előtt a csapat indulása alkalmából tartott sajtótájékoztatón a fővárosi Hősök terén 2017. november 22-én.

