Megdöntötték Van Dijk átigazolási rekordját

A 26 éves, húszszoros válogatott hátvéd leigazolását hétfőn, hivatalos honlapján jelentette be az együttes. Maguire hatéves szerződést kötött új klubjával, a megállapodás további egy opciós évet is tartalmaz.

A vételárat nem hozták nyilvánosságra, de az angol sajtó szerint a játékos a világ legdrágább védője lett:

Az eddigi csúcstartó a holland Virgil van Dijk volt, aki 75 millió fontért igazolt tavaly januárban a Southamptontól a Bajnokok Ligája-győztes Liverpoolhoz.

