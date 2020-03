Mindenhol halasztják a sporteseményeket, de Kínában már rúgnák a labdát

Az Egyesült Államok Atlétikai Szövetségének eugene-i bajnoksága – amely egyben olimpiai válogató is lett volna – június 19-e helyett egy későbbi időpontban kezdődik. Eközben Kínában a labdarúgó-bajnokság folytatására készülnek.

A koronavírus-járvány miatt az ausztrál szövetség is későbbre tette át az országos bajnokságát, mivel a tokiói olimpia jövő évre halasztása után nem sürget az idő, nem kell záros határidőn belül lezárni az ötkarikás indulók listáját.

Nem rendezik meg május 30-án és 31-én az ausztriai Götzisban a hagyományos többpróba-viadalt. A szervezők igyekeznek új időpontot találni.

Elhalasztják az év egyik legnagyobb profi ökölvívó-mérkőzését is: a brit Tyson Fury és az amerikai Deontay Wilder harmadik összecsapását július 18-ára tervezték Las Vegasba, de a világjárvány miatt valószínűleg csak októberben kerül rá sor a nehézsúlyú világbajnoki címért.

Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) április 6-ig meghosszabbította azt az időszakot, amelyet a játékosoknak és a stábtagoknak önkéntes karanténban kell tölteniük. A bajnokság két hete állt le, és az első kényszerszünetet most péntekig rendelték el. A liga az alkalmazásában állók fizetését 25 százalékkal csökkentette.

Az orosz bázisú jégkorong-bajnokságot (KHL) lefújták, a liga vezetősége később dönt arról, hogy hirdetnek-e végeredményt. A KHL-ben a negyeddöntőknél járt a sorozat, amikor először egyhetes, majd április 10-ig szóló szünetet rendeltek el. A finn Jokerit Helsinki és a kazah Barisz Nur-Szultan már ekkor visszalépett, így a negyeddöntőben kizárólag orosz csapatok maradtak versenyben: az AK Barsz Kazany mellett az SZKA Szentpétervár, a Szibir, a Szalavat Ufa, a CSZKA Moszkva és a Dinamo Moszkva. Szerdán azonban Alekszej Morozov elnök közölte: nem fejezik be a bajnokságot, inkább a 2020/21-es szezon megszervezésére fordítják energiájukat.

A világ egyik leghíresebb lovaspályája, az egyesült államokbeli Churchill Downs jelezte, hogy később nyit a járvány miatt, egyelőre április 14-ig biztos minden program csúszik.

A 146. Kentucky Derbyt május 2-áról már korábban elhalasztották szeptember 5-re, így 1945 után először fordul elő, hogy nem május első szombatján rendezik a futamot.

A női kosárlabdázó Hírességek Csarnokának új tagjait – Debbie Brockot, Carol Callant, Swin Casht, Tamika Catchingst, Sue Donohoe-t, Lauren Jacksont és Carol Stifft – nem idén június 13-án, hanem csak 2021. június 12-én iktatják be. Így addig nem is választanak új tagokat a sportági Hall of Fame-be.

A japán labdarúgó-bajnokság biztos nem folytatódik májusig, az élvonal az új tervek szerint május 9-én indulna újra. Ugyanakkor a kínai bajnokságban a futballisták már a héten edzésbe álltak. A pontvadászat eredetileg február 22-én indult volna. A pontos újrakezdést még nem jelölték ki.

Forrás: MTI