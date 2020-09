Mindkét edző Neuer teljesítményét méltatta

Hans-Dieter Flick, a Bayern München vezetőedzője szerint a futballnak jót tesznek a szurkolók, ugyanakkor a jelenlegi helyzetben továbbra is nagyon óvatosnak kell lenni.

A német szakember ezt a budapesti Puskás Arénában 2-1-re megnyert Európai Szuperkupa-mérkőzés utáni sajtótájékoztatón mondta.

A Bajnokok Ligájában címvédő münchenieket irányító tréner a Sevilla legyőzését követően elmondta, csapata még csak egy találkozót játszott a Bundesligában és ugyan azon 8-0-ra diadalmaskodott a Schalke 04 felett, a rövid nyári szabadságuk után a játékosok még nem igazán érezték a ritmust és többen elfáradtak a találkozó végére.

Hozzátette, a Sevilla egy kiváló edző által irányított, technikailag rendkívül jól képzett csapat, így különösen nagy fegyvertény, hogy egygólos hátrányból is sikerült a kezükbe venni az irányítást.

Flick külön kiemelte Manuel Neuer teljesítményét, aki

ezen az estén újra bizonyította, hogy a világ legjobb kapusa, hiszen kulcsszituációkban mutatott be bravúros védéseket.

A szakembert az online sajtótájékoztatón többen is kérdezték a győztes gólt szerző világ- és Európa-bajnok Javi Martínezről, aki sajtóértesülések szerint elképzelhető, hogy az utolsó mérkőzését játszotta a bajor klub színeiben. Elmondta, remek mentalitású futballista, aki nemcsak a védekezésben, hanem támadásban is rendkívül hasznos, amit ezúttal is bizonyított, a jövőjéről viszont nem kívánt nyilatkozni.

Julen Lopetegui, a Sevilla vezetőedzője úgy fogalmazott, természetesen mindig rossz elbukni egy döntőt, különösképpen ha az hosszabbításban történik, ugyanakkor rendkívül büszke tanítványaira, hiszen hosszabbításra késztették a Bayern Münchent, ami a Bajnokok Ligájában egyetlen csapatnak sem sikerült.

A spanyol szakember hozzátette,

megvoltak a lehetőségeik, de nem tudtak élni vele, ugyanis a németek kapujában Manuel Neuer személyében a világ legjobb hálóőre állt.

Megjegyezte, tisztában voltak azzal, hogy a hosszabbításban nehéz dolguk lesz, mivel rengeteget futottak a rendes játékidőben tanítványai, ráadásul jó ideje nem játszottak tétmérkőzést.

A koronavírus-járvány kitörése óta ez volt az első olyan mérkőzés az európai szövetség (UEFA) égisze alatt, amelyet nézők előtt rendeztek meg. A Puskás Arénába rendkívül szigorú egészségügyi óvintézkedések mellett térhettek vissza a szurkolók.

