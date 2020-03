Mourinho: nem vagyunk versenyképes csapat

Az angolok 3-0-ra maradtak alul Lipcsében, így a németek kettős győzelemmel és 4-0-s összesítéssel jutottak a negyeddöntőbe. A portugál szakvezető a visszavágón is több alapemberét – Kane-t, Sissokót, Szont – nélkülözte sérülés miatt, ami megítélése szerint eleve behatárolta a lehetőségeiket.

– mondta Mourinho. Kiemelte: mivel nincsenek támadóik, nem jelentenek veszélyt az ellenfél számára, ami roppant kényelmes helyzetbe hozza a riválist.

– hangsúlyozta. A mérkőzéssel kapcsolatban megemlítette: hibáikat azonnal góllal használta ki a középpályán nagyon intenzív, a támadósorban kimondottan gyors Leipzig, onnantól kezdve pedig végképp nehézzé vált számukra minden. Hozzátette: „nagyon, nagyon nehéz” lesz kiharcolniuk, hogy a következő BL-idényben is elindulhassanak. A Spurs jelenleg a nyolcadik a Premier League-ben, hétpontos hátrányban a BL-részvételt érő negyedik helyezett Chelsea-től.

A lipcseiek trénere, Julian Nagelsmann nyilatkozatában elmondta: nagyon örül a továbbjutásnak, annak pedig különösen, hogy azt teljesen megérdemelten érték el.

„A párharcban négy gólt szereztünk, miközben egyet sem kaptunk. Jobbak voltunk a Tottenhamnél, és a visszavágón is mi voltunk a jobb csapat”

– utalt az előző BL-idény döntősének kiejtésére a 32 éves szakember.

A lipcsei mérkőzés hőse a csapatát az első félidőben kétgólos előnyhöz juttató hazai kapitány, Marcel Sabitzer volt, aki első osztrák labdarúgóként tudott duplázni a BL kieséses szakaszában.

– mondta.

