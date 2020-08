Murray szabadkártyát kapott a cincinnati tornán

A férfi viadalokat szervező ATP hétfőn közölte annak a négy játékosnak, közte a háromszoros Grand Slam-tornagyőztes brit Andy Murraynek a nevét, aki szabadkártyával indulhat az ezúttal New York-ban sorra kerülő, más években Cincinnatiben rendezett keménypályás tenisztornán.

A 33 éves brit játékos korábban kétszer, 2008-ban és 2011-ben diadalmaskodott a kiemelt viadalon, azóta azonban kétszer is megműtötték a csípőjét, és tavaly november óta nem szerepelt tétmérkőzésen.

Murray mellett három hazai teniszező, Tommy Paul, Tennys Sandgren és Frances Tiafoe lesz tagja még szabadkártyával a mezőnynek.

A férfiak számára az augusztus 22-én kezdődő tornával indul újra a nemzetközi teniszélet, a verseny helyszíne a US Opennek is otthont adó Billie Jean King Nemzeti Teniszcentrum lesz, így egyben a nyár utolsó napján kezdődő utóbbi viadal főpróbájának is tekinthető.

