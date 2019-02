Nagy lépést tett a továbbjutás felé a Real

Amszterdamban a holland csapat az első félidőben hatásos letámadásának köszönhetően óriási fölényben futballozott, s közel is állt a vezetéshez, ebben azonban a Bajnokok Ligájában debütáló videóbíró „megakadályozta”, Damir Skomina játékvezető ugyanis visszanézés után érvénytelenített Nicolas Tagliafico fejesgólját.

VAR in the UCL: in the 38th minute of the Ajax v Madrid first leg, Nicolás Tagliafico’s headed goal was ruled out following a VAR review. The referee identified that Tagliafico’s team-mate Dušan Tadić was in an offside position and interfering with the goalkeeper – pic.twitter.com/sPtZFd6YiB

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 13, 2019