Óva int Sané szerződtetésétől a Bayern korábbi védője

Az ő karaktere egyáltalán nem illik a klubhoz – mondta róla Willy Sagnol.

Leroy Sané nem illik a Bayern Münchenhez, így a bajor klub korábbi védője, Willy Sagnol óva int a német válogatott labdarúgó szerződtetésétől.

Az elmúlt hetekben több médiaértesülés is arról számolt be, hogy a 24 éves szélső nem hosszabbítja meg 2021 júniusában lejáró szerződését a Manchester Citynél. Több sajtóorgánum is azt feltételezte, hogy a müncheni alakulatnál folytatja, sőt, a Sport Bild már arról is hírt adott, hogy a 10-es mezszámot kaphatja meg.

„Az ő karaktere egyáltalán nem illik a klubhoz. Magának való, a formája pedig nagyon hullámzó. A Manchester Citynél és a válogatottban is sok problémája volt” – idézte a goal.com a 43 éves Sagnolt, aki játékosként 2000 és 2009 között erősítette a Bayernt, amellyel a többi között öt bajnoki címet és egy Bajnokok Ligáját nyert. Carlo Ancelotti menesztése után 2017-ben ideiglenesen vezetőedzőként is irányította a csapatot. A francia válogatottban 58 alkalommal szerepelt.

A müncheniek már tavaly nyáron szerették volna leigazolni az akkor csúcsformában lévő Sanét, akiért a Manchester City sajtóhírek szerint 150 millió eurót kért. Az üzlet azonban nem jött létre, mert a játékos súlyosan megsérült és több hónapot ki kellett hagynia, csak idén januárban állt újra edzésbe.

Néhány hete a német sajtó arról írt, hogy még 10 millió euró hiányzik Sané szerződtetéséhez, mivel a Bayern 40 millió eurót kínál a futballistáért, a Manchester City viszont 50 millió szeretne érte kapni. Sagnol viszont ennél magasabb átigazolási összegről tud.

„Nagyjából 80 millió euró körüli összegről beszélünk, márpedig ebben az esetben inkább hozzátennék még húsz millió eurót, és Kai Havertzet igazolnám le” – utalt a Bayer Leverkusen 20 esztendős, ugyancsak német válogatott játékosára, akinek 2022 nyarán jár le a kontraktusa a gyógyszergyáriaknál.

Forrás: MTI