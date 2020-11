Rebrov: nekünk ez egy ajándék

A kedden 21 órakor kezdődő zárt kapus összecsapást, amelyen a német Daniel Siebert fújja majd a sípot, az M4 Sport élőben közvetíti.

Szerhij Rebrov vezetőedző szerint a Ferencváros számára egy ajándék, hogy kedden a Juventus ellen játszhat a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörében.

„Nekünk ez egy ajándék, de a legjobbunkat kell nyújtanunk. Benne van a mérkőzésben, hogy hibázunk, az is, hogy kikapunk, de megígérhetem, hogy a maximumot fogjuk nyújtani” – fogalmazott a hétfői sajtótájékoztatón az ukrán szakember, aki elárulta, Botka Endre és Sigér Dávid is a csapattal tartott Torinóba.

Előbbi hétvégén a Budapest Honvéd ellen 1-0-ra megnyert bajnokin nem lépett pályára, mivel koronavírusos személlyel érintkezett, így házi karanténban volt, míg utóbbinak gyermeke született.

„A Juventusnak több fontos játékosa is van, ezért nem csak Cristiano Ronaldóról kell beszélni, nem szabad egyetlen játékosra összpontosítani, Budapesten is mások szerezték az olasz bajnok góljait” – mondta Rebrov, aki a rivális sérüléshullámát illetően megjegyezte, minden csapatnak vannak problémái, ő is nélkülözött már sérült játékosokat, illetve a válogatott szünetben tíz futballistája is a nemzeti csapatban szerepelt.

Isael többek között azt emelte ki, hogy óriási elismerés a Bajnokok Ligájában szerepelni, kiváltképpen egy olyan kiváló együttes ellen, mint a Juventus.

„A futballban minden lehetséges. Ide is azért érkeztünk, hogy nyerjünk, ehhez pedig gólt kell szerezni, ezért továbbra is szeretnénk folytatni ezt a sorozatot” – utalt az MTI érdeklődésére a brazil támadó arra, hogy az FTC eddig mindhárom csoportkörös találkozóján eredményes volt.

Isael úgy vélte, a Juventusnak sok nagyszerű játékosa van, így a sérültek ellenére is kiváló csapatot tud majd pályára küldeni.

„Jó állapotban vagyunk” – jelentette ki a sorozatterhelést firtató kérdésre Isael, aki megjegyezte, minden labdarúgó számára nehéz közönség nélkül játszani, mert mindenki tele stadionban szeret futballozni, de hozzátette, ez nem szabad, hogy befolyásolja a teljesítményüket.

A kedden 21 órakor kezdődő zárt kapus összecsapást, amelyen a német Daniel Siebert fújja majd a sípot, az M4 Sport élőben közvetíti.