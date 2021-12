Roy Jones Jr. is bekerül a bokszoló Hírességek Csarnokába

A 2022-es év választottjait kedden jelentették be.

Roy Jones Jr., Miguel Cotto és James Toney is bekerül a Nemzetközi Ökölvívó Hírességek Csarnokába.

Jones, Cotto és Toney mellett az egyaránt három kategóriában női profi világbajnok Regina Halmich és Holly Holm lesz új tag, posztumusz díjazottként pedig Tod Morgan, aki az 1920-as években négy éven át birtokolta a nagypehelysúlyú világbajnoki övet.

A bekerülőkről minden évben az Ökölvívó Szakírók Szövetségének tagjai és a boksz történetével foglalkozó szakemberek döntenek.

A névsorból egyértelműen az amerikai Roy Jones Jr. a legismertebb, aki nagyváltósúlyban kezdte profi karrierjét és mindmáig egyedülálló módon egészen a nehézsúlyig felment.

Négy kategóriában, középsúlyban, nagyközépsúlyban, félnehézsúlyban és nehézsúlyban is világbajnoki övet szerzett. Az amatőrök között rövid, de emlékezetes karriert futott be, miután a kirívóan sok „tévedést” hozó 1988-as, szöuli olimpián ő volt talán a legnagyobb csalás áldozata: a nagyváltósúlyú döntőben hiába bokszolt nyomasztó fölényben hazai riválisával szemben, akire számolni is kellett, megosztott pontozással mégis a dél-koreai öklözőt hirdették ki győztesnek. Az emlékezetes finálé eredményhirdetésénél az olasz mérkőzésvezető, mialatt az ázsiai győztes kezét a magasba emelte, azt mondta Roy Jones-nak, nem hiszi el, hogy a pontozók ezt tették vele, később pedig megkapta a torna legjobb bokszolójának járó címet.

A szintén amerikai Toney középsúlyban, nagyközépsúlyban és cirkálósúlyban is világbajnok tudott lenni, míg a Puerto Ricó-i Cotto – Joneshoz hasonlóan – négy súlycsoportban – kisváltósúly, váltósúly, nagyváltósúly, középsúly – is profi világbajnok volt.

A kiválasztottakat június 12-én iktatják be hivatalosan Canastotában, ahol a szokásosnál is nagyobb szabású ünnepségre készülnek, mivel idén és tavaly elmaradt a ceremónia, így jövőre nem csupán a 2022-es beválasztottakat, hanem a 2020-asokat és a 2021-eseket is köszöntik.

Forrás: MTI