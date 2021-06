Sallói gólaival nyert a Kansas City (videó)

A liga honlapja szerint a magyar csatár előbb a 14., majd a 34. percben volt eredményes, a 64. percben pedig az ő átadásából szerezte a hazaiak harmadik találatát Felipe Hernandez. A vendégek a 84. percben szépítettek.

Sallói először:

The strike from @danielsalloi …

The set up from @JaylinLindsey & Johnny Russell…

Sallói végigjátszotta a mérkőzést, és a szezonban 11 meccsen már hat gólnál jár.

Sallói másodszor:

🗣️ Dániel. Sallói. Again.

The Hungarian gets the brace 38 minutes into the game & #SportingKC is cruising. pic.twitter.com/oHMfpunm6T

— Major League Soccer (@MLS) June 24, 2021