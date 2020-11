Sao Paulo 2025-ig a Forma-1-es versenynaptárban marad

Az öt évre megkötött megállapodás további öt évre szóló opciós hosszabbítást is tartalmaz.

A Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság tulajdonosai 2025-ig meghosszabbították a Sao Paulóban lévő interlagosi pálya szerződését.

Ezt a brazil nagyváros első embere, Bruno Covas jelentette be csütörtökön azon a sajtótájékoztatón, amelyet Joao Doriával, Sao Paulo állam kormányzójával közösen tartott. Hozzátette: a szerződés már elkészült, és a napokban az aláírásra is sort kerítenek. Kiemelte: az öt évre megkötött megállapodás további öt évre szóló opciós hosszabbítást is tartalmaz.

A kedden közölt 2021-es, előzetes versenynaptárban a Brazil Nagydíj november 14-én szerepel, a 22 futamos vb 20. versenyeként. A tavalyi viadal 20,53 millió dolláros (6,18 milliárd forintos) hasznot és 8500 munkahelyet jelentett Sao Paulónak, amely a helyi sajtó értesülése szerint éves vonatkozásban 20 millió dollárt fizet a jogtulajdonosoknak.

